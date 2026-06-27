हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBAP विधायक उमेश डामोर का BJP के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा आरोप, 'अंदर डलवाने की धमकी दी'

BAP विधायक उमेश डामोर का BJP के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा आरोप, 'अंदर डलवाने की धमकी दी'

Dungarpur News In Hindi: आसपुर में ग्रामीण जनकल्याण शिविर के दौरान BAP विधायक उमेश डामोर ने पूर्व BJP विधायक गोपीचंद मीणा पर ग्रामीणों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया. डामोर ने वीडियो जारी कर सवाल उठाए.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 27 Jun 2026 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में चल रहे ग्रामीण जनकल्याण शिविरों के दौरान डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के गल्याणा ग्राम पंचायत में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के विधायक उमेश डामोर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर बीजेपी के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

विधायक उमेश डामोर ने आरोप लगाया कि 25 जून को गल्याणा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान पट्टे और अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर आए गरीब ग्रामीणों को पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने डराया-धमकाया, गाली-गलौज की और चुप रहने के लिए मजबूर किया. उन्होंने पुलिस बुलाकर अंदर डलवाने की धमकी भी दी.

राजस्थान में मानसून से पहले SDRF अलर्ट, 35 जिलों में 70 टीमें तैनात; आधुनिक उपकरणों से है लैस

“पट्टे और बुनियादी मांग करना देशद्रोह है?”

विधायक डामोर ने कहा, “क्या आदिवासियों द्वारा सड़क, शिक्षा, पानी और जल जीवन मिशन की मांग करना देशद्रोह है?” उन्होंने पूछा कि जब अधिकारी जनता की समस्याएं सुनने के लिए तैयार बैठे थे, तो बीजेपी के पूर्व विधायक बीच में क्यों आकर उनकी पैरवी कर रहे थे.

जनता अब जागरूक, हर पंचायत में सवाल पूछे जाएंगे: BAP विधायक

उमेश डामोर ने साफ चेतावनी दी कि अब जनता जागरूक हो चुकी है. आने वाले समय में हर ग्राम पंचायत में नेता और कर्मचारी दोनों से सवाल पूछे जाएंगे. उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही क्षेत्र में लौटकर गल्याणा के ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान कराएंगे. बता दें कि उमेश डामोर फिलहाल राजस्थान विधानसभा की विशेष अधिकार समिति की बैठक के सिलसिले में 25 से 29 जून तक जयपुर में हैं.

यह घटना ग्रामीण जनकल्याण शिविरों के दौरान सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है. BAP विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभी बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे ने काफी चर्चा पैदा कर दी है.

राजस्थान: मृत्युभोज में घी के मालपुए न बनाने पर 43 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, हुक्का-पानी बंद

About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Rajsthan News Dungarpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
BAP विधायक उमेश डामोर का BJP के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा आरोप, 'अंदर डलवाने की धमकी दी'
BAP विधायक उमेश डामोर का BJP के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा आरोप, 'अंदर डलवाने की धमकी दी'
राजस्थान
Rajasthan: सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, जयपुर समेत कई शहरों में लगे कचरे के ढेर
राजस्थान: सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, जयपुर समेत कई शहरों में लगे कचरे के ढेर
राजस्थान
ISI के लिए जासूसी करने वाली बबीता भेजी गई जेल, ली थी सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग
ISI के लिए जासूसी करने वाली बबीता भेजी गई जेल, ली थी सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग
राजस्थान
जयपुर के बस्सी में जमीन को लेकर विवाद हुआ हिंसक, 4 गाड़ियां जलकर खाक; 2 युवक गंभीर रूप से घायल
जयपुर के बस्सी में जमीन को लेकर विवाद हुआ हिंसक, 4 गाड़ियां जलकर खाक; 2 युवक गंभीर रूप से घायल
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Mumbai Crime | Muharram | Poisonous Capsules | Chaar Ki Chaal: मुहर्रम जुलूस में 'मौत' के कैप्सूल!
DR. Aarambhi: Aarambhi का संगीत में साड़ी लुक, पर बेटे Vihan के साथ होने वाली है बड़ी अनहोनी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम...’ महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी
‘शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम...’ महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आरोपी मनीष यादव की बहन ने abp न्यूज़ से किया खुलासा, '1 महीने पहले ही...'
राम मंदिर मामला: आरोपी मनीष यादव की बहन ने abp न्यूज़ से कहा, '1 महीने पहले ही लगी थी नौकरी'
क्रिकेट
बारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित
बारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित
टेलीविजन
Lockupp 2: गौरव खन्ना से तलाक लेंगी पत्नी आकांक्षा चमोला, खुद कबूली बात
गौरव खन्ना से तलाक लेंगी पत्नी आकांक्षा चमोला, खुद कबूली बात
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
इंडिया
TMC Crisis: क्या BJP जॉइन करेंगी महुआ मोइत्रा? TMC सांसद ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या BJP जॉइन करेंगी महुआ मोइत्रा? TMC सांसद ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ट्रैवल
Amarnath Yatra 2026 Guide: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन-रूट से लेकर ट्रैवल परमिट तक... यहां जानें सबकुछ
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन-रूट से लेकर ट्रैवल परमिट तक... यहां जानें सबकुछ
शिक्षा
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget