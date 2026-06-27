BAP विधायक उमेश डामोर का BJP के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा आरोप, 'अंदर डलवाने की धमकी दी'

राजस्थान में चल रहे ग्रामीण जनकल्याण शिविरों के दौरान डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के गल्याणा ग्राम पंचायत में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के विधायक उमेश डामोर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर बीजेपी के पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

विधायक उमेश डामोर ने आरोप लगाया कि 25 जून को गल्याणा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान पट्टे और अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर आए गरीब ग्रामीणों को पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने डराया-धमकाया, गाली-गलौज की और चुप रहने के लिए मजबूर किया. उन्होंने पुलिस बुलाकर अंदर डलवाने की धमकी भी दी.

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“पट्टे और बुनियादी मांग करना देशद्रोह है?”

विधायक डामोर ने कहा, “क्या आदिवासियों द्वारा सड़क, शिक्षा, पानी और जल जीवन मिशन की मांग करना देशद्रोह है?” उन्होंने पूछा कि जब अधिकारी जनता की समस्याएं सुनने के लिए तैयार बैठे थे, तो बीजेपी के पूर्व विधायक बीच में क्यों आकर उनकी पैरवी कर रहे थे.

जनता अब जागरूक, हर पंचायत में सवाल पूछे जाएंगे: BAP विधायक

उमेश डामोर ने साफ चेतावनी दी कि अब जनता जागरूक हो चुकी है. आने वाले समय में हर ग्राम पंचायत में नेता और कर्मचारी दोनों से सवाल पूछे जाएंगे. उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही क्षेत्र में लौटकर गल्याणा के ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान कराएंगे. बता दें कि उमेश डामोर फिलहाल राजस्थान विधानसभा की विशेष अधिकार समिति की बैठक के सिलसिले में 25 से 29 जून तक जयपुर में हैं.

यह घटना ग्रामीण जनकल्याण शिविरों के दौरान सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है. BAP विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभी बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे ने काफी चर्चा पैदा कर दी है.

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