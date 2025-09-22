जयपुर: गुमशुदा युवक का रेलवे ट्रैक पर मिला शव, गर्लफ्रेंड के घरवालों पर लगा हत्या का आरोप

राजधानी जयपुर में एक गुमशुदा युवक की मौत का मामला सामने आया है, जहां युवक भागचंद का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया. मृतक के परिवार की ओर से सांगानेर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है. युवक के परिवार का आरोप है कि जिस लड़की से वह बातचीत करता था, उस लड़की ने परिवार के साथ मिलकर युवक की हत्या की है.

मृतक के परिवार का आरोप है कि लड़की के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की इसके बाद उसे मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंका गया है. मृतक युवक भागचंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार की ओर से 8 अगस्त को दी गई, जिसके बाद 19 अगस्त को हॉस्पिटल से सूचना मिली जिसमें युवक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ बताया गया. सांगानेर सदर थाने में मृतक के भाई ने लड़की सहित उसके परिवार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है.

भाई ने हत्या का केस करवाया दर्ज

पुलिस ने बताया कि सांगानेर के गोविंदपुर के रहने वाले जितेंद्र प्रताप ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है, उनका आरोप है कि उनके भाई भागचंद की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया. मृतक भागचंद मजदूरी का काम करता था. वह जिस ठेकेदार के यहां काम कर रहा था उसके रिश्तेदार की लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. 6 अगस्त के दिन भागचंद और लड़की को बात करते हुए लड़की की चाची ने देख लिया. इसके बाद विवाद खड़ा हुआ और लड़की के घर वालों ने भागचंद के साथ मारपीट की और भागचंद को जेल भिजवाने की धमकी दी गई.

हटवाड़ा जाने की बात कहकर घर से निकला था युवक

यह बात मृतक भागचंद ने अपने भाई पिंकराज को बताई थी और उसके बाद वह रात करीब आठ बजे हटवाड़ा जाने की कहकर निकला था. जब देर रात तक वह वापस नहीं लौटा तो उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया.

अगले दिन 7 अगस्त को फेसबुक पर स्टेटस देखकर सांगानेर थाने पहुंचने पर लड़की के घर वाले भी थाने पर ही मिल गए. लड़की के घर वालों ने कहा कि हम मिलकर भागचंद को ढूंढेंगे और रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने की कहकर सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने को कहा.

19 अगस्त को अस्पताल की मोर्चरी में मिला शव

जब परिजनों ने हर जगह भागचंद को ढूंढा लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला, जिसके बाद 8 अगस्त को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. वहीं 19 अगस्त को आरयूएचएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में भागचंद का शव रखा होने की सूचना मिली.

लड़की के परिजनों पर लगा हत्या का आरोप

पुलिस के अनुसार रेलवे ट्रैक पर भागचंद का शव पड़ा मिला था. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. मृतक के भाई जितेंद्र प्रताप का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के घर वालों ने उसके भाई की हत्या की है. अब पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.