राजस्थान में 50 लाख रुपये घूस मांगने के मामले में दलाल गिरफ्तार, पटवारी फरार

राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की जयपुर टीम की ओर से, 10 बीघा भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में पटवारी नरेंद्र मीणा और उसके दलाल द्वारा 50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर परेशान करने के मामले में, दलाल विकास शर्मा को 30 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

ACB को मिली शिकायत के आधार पर, 10 बीघा भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत मिली, जिसके बाद सत्यापन करवाया गया. सत्यापन में रिश्वत की राशि 30 लाख रुपये की अंतिम मांग होना पाया गया.

50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग

एंटी करप्शन ब्यूरो की एडीजी, श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ACB की एस.आई.यू. चौकी, जयपुर को एक शिकायत मिली, जिसमें परिवादी ने हाथोज कालवाड़ रोड स्थित 10 बीघा भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में पटवारी नरेंद्र मीणा और उसके दलाल की ओर से 50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर परेशान करने की बात सामने आई.

शिकायत मिलने के बाद, सत्यापन करवाया गया, जिसमें शिकायत को सही माना गया. इसी के आधार पर, ACB जयपुर रेंज के डीआईजी, अनिल कयाल के सुपरविजन में, ACB की टीम संदीप शाश्वत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई की गई.

25 लाख रुपये डमी नोट बरामद

पटवारी के दलाल, विकास शर्मा को 30 लाख रुपये की रिश्वत लेते समय रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 लाख रुपये के असली नोट और 25 लाख रुपये डमी नोट बरामद किए गए. हालांकि, पटवारी नरेंद्र मीणा को ट्रैप की कार्रवाई की भनक लग गई थी, जिसके चलते वह मौके से पहले ही फरार हो गया.

ऐसे में अब पुलिस की टीम पटवारी नरेंद्र मीणा की तलाश में जुटी हुई है. वहीं, दलाल विकास शर्मा से पूछताछ जारी है. बता दें, एक अन्य मामले में राजस्थान के डीग जिले के ड्यूक उपखंड में तैनात SDM देवी सिंह, उनके रीडर (अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी) मुकेश कुमार को 80,000 रुपये लेते रंगे हाथों ACB ने गिरफ्तार किया.