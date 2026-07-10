Jaipur News: अमायरा के परिवार ने जारी किया नया CCTV फुटेज, मौत से पहले के आखिरी पल आए सामने

जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की 9 साल की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद परिवार ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए हैं. परिवार का दावा है कि ये फुटेज साफ दिखाते हैं कि बच्ची स्कूल में मानसिक रूप से परेशान थी, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था. नए वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर स्कूल प्रशासन और क्लास टीचर की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं.

परिवार के मुताबिक, घटना वाले दिन कुछ बच्चे बिना अनुमति के डिजिटल स्लेट लेकर स्कूल आए थे. आरोप है कि वे उसी स्लेट पर कुछ लिखकर अमायरा को परेशान कर रहे थे. अमायरा ने इसकी शिकायत अपनी क्लास टीचर पुनीता शर्मा से की.

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हालांकि, उसी समय दूसरे बच्चे भी शिकायत लेकर पहुंच गए, जिससे टीचर ने अमायरा की बात पर ध्यान नहीं दिया. सीसीटीवी में दिखाई देता है कि शिकायत के बाद अमायरा चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और काफी उदास नजर आती है.

दोबारा बात करने पहुंची, फिर नहीं मिली तवज्जो

कुछ देर बाद अमायरा एक बार फिर क्लास टीचर से बात करने जाती है. लेकिन इस बार भी उसकी बात नहीं सुनी जाती. फुटेज में दिख रहा है कि इसके बाद वह गुस्से और निराशा में पैर पटकते हुए क्लासरूम से बाहर निकल जाती है.

इसके बाद वह तेजी से दौड़ते हुए स्कूल की चौथी मंजिल तक पहुंचती है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौरान किसी भी शिक्षक या स्कूल कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की.

रेलिंग पर चढ़कर लगा दी छलांग

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, चौथी मंजिल पर पहुंचने के बाद अमायरा रेलिंग पर चढ़ती है और नीचे छलांग लगा देती है. यह पूरी घटना बेहद दर्दनाक है और अब सामने आए वीडियो ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

परिवार ने उसी दिन के कुछ और सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए हैं, जिनमें अमायरा सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई करती और डांस क्लास में खुश नजर आ रही है. लेकिन क्लास में कथित बुलिंग के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है.

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परिवार ने चार्जशीट पर जताई आपत्ति

अमायरा ने 1 नवंबर को स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी. इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. हालांकि परिवार का आरोप है कि जांच में लापरवाही बरती गई और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई है. परिवार ने चार्जशीट पर भी गंभीर आपत्ति जताई है.

इस मामले में पहले ही सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता सस्पेंड कर दी थी. अब नए सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद स्कूल की जिम्मेदारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस फिर तेज हो गई है.