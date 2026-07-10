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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: अमायरा के परिवार ने जारी किया नया CCTV फुटेज, मौत से पहले के आखिरी पल आए सामने

Jaipur News: अमायरा के परिवार ने जारी किया नया CCTV फुटेज, मौत से पहले के आखिरी पल आए सामने

Jaipur Suicide Case News: जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की अमायरा सुसाइड केस में परिवार ने नया CCTV जारी किया है. फुटेज में क्लासरूम से चौथी मंजिल तक के आखिरी पल और कथित अनदेखी नजर आई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 10 Jul 2026 09:22 PM (IST)
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जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की 9 साल की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद परिवार ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए हैं. परिवार का दावा है कि ये फुटेज साफ दिखाते हैं कि बच्ची स्कूल में मानसिक रूप से परेशान थी, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था. नए वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर स्कूल प्रशासन और क्लास टीचर की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं.

परिवार के मुताबिक, घटना वाले दिन कुछ बच्चे बिना अनुमति के डिजिटल स्लेट लेकर स्कूल आए थे. आरोप है कि वे उसी स्लेट पर कुछ लिखकर अमायरा को परेशान कर रहे थे. अमायरा ने इसकी शिकायत अपनी क्लास टीचर पुनीता शर्मा से की.

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हालांकि, उसी समय दूसरे बच्चे भी शिकायत लेकर पहुंच गए, जिससे टीचर ने अमायरा की बात पर ध्यान नहीं दिया. सीसीटीवी में दिखाई देता है कि शिकायत के बाद अमायरा चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और काफी उदास नजर आती है.

दोबारा बात करने पहुंची, फिर नहीं मिली तवज्जो

कुछ देर बाद अमायरा एक बार फिर क्लास टीचर से बात करने जाती है. लेकिन इस बार भी उसकी बात नहीं सुनी जाती. फुटेज में दिख रहा है कि इसके बाद वह गुस्से और निराशा में पैर पटकते हुए क्लासरूम से बाहर निकल जाती है.

इसके बाद वह तेजी से दौड़ते हुए स्कूल की चौथी मंजिल तक पहुंचती है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौरान किसी भी शिक्षक या स्कूल कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की.

रेलिंग पर चढ़कर लगा दी छलांग

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, चौथी मंजिल पर पहुंचने के बाद अमायरा रेलिंग पर चढ़ती है और नीचे छलांग लगा देती है. यह पूरी घटना बेहद दर्दनाक है और अब सामने आए वीडियो ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

परिवार ने उसी दिन के कुछ और सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए हैं, जिनमें अमायरा सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई करती और डांस क्लास में खुश नजर आ रही है. लेकिन क्लास में कथित बुलिंग के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है.

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परिवार ने चार्जशीट पर जताई आपत्ति

अमायरा ने 1 नवंबर को स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी. इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. हालांकि परिवार का आरोप है कि जांच में लापरवाही बरती गई और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई है. परिवार ने चार्जशीट पर भी गंभीर आपत्ति जताई है.

इस मामले में पहले ही सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता सस्पेंड कर दी थी. अब नए सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद स्कूल की जिम्मेदारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस फिर तेज हो गई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 10 Jul 2026 09:21 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Suicide Case News
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