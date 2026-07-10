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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअलवर: हाथ-पैर बांधकर 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, लूट की आशंका; मौके पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

अलवर: हाथ-पैर बांधकर 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, लूट की आशंका; मौके पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर शहर खदाना मोहल्ले में 80 वर्षीय दिनेश चंद्र अग्रवाल का शव उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. बुजुर्ग के हाथ-पैर बंधे हुए थे और मुंह ढका हुआ था

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 10 Jul 2026 01:27 PM (IST)
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  • अलवर में 80 वर्षीय बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बंधा मिला.
  • लूट के बाद हत्या की आशंका, बुजुर्ग करेंसी एक्सचेंज व्यापारी था.
  • पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
  • विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर सरकार पर सवाल उठाए.

राजस्थान के अलवर शहर में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब कोतवाली थाना क्षेत्र के खदाना मोहल्ले में 80 वर्षीय दिनेश चंद्र अग्रवाल का शव उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. बुजुर्ग के हाथ-पैर बंधे हुए थे और मुंह ढका हुआ था. घर की अलमारियां खुली मिलीं और सामान बिखरा पड़ा था, जिससे पुलिस लूट के बाद हत्या की आशंका के आधार पर जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, दिनेश चंद्र अग्रवाल घर में अकेले रहते थे और रोजाना रात का भोजन अपने बेटे विकास अग्रवाल के घर करते थे. गुरुवार रात जब वो भोजन के लिए नहीं पहुंचे तो परिजन दूसरी चाबी से घर पहुंचे. घर का दरवाजा खोलते ही कमरे में उनका शव मिला. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

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लूट और हत्या की आशंका

परिजनों का कहना है कि बदमाश मकान के पीछे के रास्ते से घर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर उसी रास्ते से फरार हो गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, घर से लाखों रुपये की नकदी गायब होने की आशंका है. बताया जा रहा है कि मृतक पुराने नोटों के करेंसी एक्सचेंज का काम करते थे, इसलिए घर में नकदी रखी होने की संभावना थी.

सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी दीपक शर्मा, डीएसपी अंगद शर्मा, कोतवाली थाना प्रभारी रमेश सैनी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

टीकाराम जूली ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

घटना की जानकारी मिलने पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. जूली ने कहा कि प्रदेश में हत्या, लूट और अन्य आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने में विफल रही है. उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

फिलहाल पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 10 Jul 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Alwar News MURDER Rajajsthan News
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