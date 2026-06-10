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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान कांग्रेस में खींचतान के बीच एक और चिंगारी! सचिन पायलट के पोस्टर से गायब दिखे अशोक गहलोत

राजस्थान कांग्रेस में खींचतान के बीच एक और चिंगारी! सचिन पायलट के पोस्टर से गायब दिखे अशोक गहलोत

Rajasthan News: एक पोस्टर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. सचिन पायलट के इस पोस्टर में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं की तस्वीर है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर गायब है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 10 Jun 2026 02:08 PM (IST)
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सचिन पायलट ने आज राजस्थान के करौली जिले में किसान सम्मेलन का आयोजन किया है. इस मौके पर वो अपने दिवंगत पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. इसके लिए काफी तैयारियां की गई हैं. इस बीच एक पोस्टर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पोस्टर में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं की तस्वीर है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर गायब है. इस पोस्टर को पायलट ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

पायलट और गहलोत गुटों में विवाद के कयास के बीच इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए स्टेज पर जो आधिकारिक बैनर लगा है, उसमें कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के साथ अशोक गहलोत की भी तस्वीर है. अब सचिन पायलट की तरफ से जारी एक पोस्टर में राष्ट्रीय और राजस्थान के कई नेताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन इनमें अशोक गहलोत की तस्वीर नहीं है. इसके बाद से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच आपसी विवाद और गहराया गया है.

सचिन ने इशारों में दिया गहलोत के आरोपों का जवाब?

इस कार्यक्रम के लिए सचिन पायलट की तरफ से जो एक्स पर जो पोस्टर जारी किया गया है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही सोनिया राहुल और प्रियंका की तस्वीरें हैं.  इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भी तस्वीरें हैं. पोस्टर में तमाम नेताओं की तस्वीरों के बीच अशोक गहलोत की गैर मौजूदगी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है. माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के इन बयानों पर पलटवार तो नहीं किया, लेकिन अपने आज के कार्यक्रम के पोस्टर के जरिए अशोक गहलोत को जवाब देने की कोशिश की है. 

पिछले साल गहलोत को भेजा था खास न्योता

गौर हो कि पिछले साल राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को खास मेहमान के तौर पर बुलाया था. तब कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देने के लिए सचिन पायलट खुद चलकर अशोक गहलोत के घर गए थे. अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के अपने घर आने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था.  पिछले साल 11 जून को दौसा में हुए कार्यक्रम में अशोक गहलोत शामिल भी हुए थे, जिसकी कई तस्वीरें आज भी मौजूद हैं. तब सचिन पायलट ने आगे बढ़कर अशोक गहलोत का स्वागत किया था और कार्यक्रम में शामिल होने पर उनका आभार भी जताया था. 

क्यों बढ़ा पायलट और गहलोत में टकराव?

बता दें कि अशोक गहलोत ने रविवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने अपने खिलाफ साजिश की भी बात कही थी. उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने साजिश रच दी थी. इसके साथ ही सचिन पायलट को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने अपनी ही सरकार में बगावत करने की गलती की थी तो माफी मांग कर बात को खत्म कर देना चाहिए.

इस विवादित बयान के बाद से माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के इन बयानों का जवाब पोस्टर के जरिए दिया है. बहरहाल इस पोस्टर से अशोक गहलोत की तस्वीर गायब रहने के घटनाक्रम ने विवाद को और तूल दे दिया है. अब आने वाले दिनों में यह सियासी खींचतान और भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकती है. बहरहाल बीजेपी को इस बहाने कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 10 Jun 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot Ashok Gehlot  CONGRESS RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
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