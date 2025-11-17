जयपुर में ये कैसा विकास? JDA ने रातोंरात बनाई सड़क, 24 घंटे में ही उखड़ी

सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार और पैसों की लूट-खसोट की एक हैरान करने वाली बानगी जयपुर शहर में देखने को मिली है. यहां जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा बनवाई गई एक सड़क 24 घंटे भी नहीं टिक पाई और पूरी तरह बदहाल हो गई.

मोती डूंगरी इलाके में बनी यह सड़क जगह-जगह से उखड़ने लगी है और इसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि यह हाथ लगाते ही टूटकर बिखर रही है. नाराज लोग सड़क के उखड़े हुए हिस्सों को हाथ में लेकर कागज के टुकड़े की तरह तोड़ते हुए वीडियो बना रहे हैं.

'नए सिरे से बनाने या मरम्मत की नहीं थी जरूरत'

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस सड़क पर यह नया निर्माण किया गया, वह 12 साल पुरानी होने के बावजूद बेहद अच्छी कंडीशन में थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क को नए सिरे से बनाने या मरम्मत की कोई जरूरत ही नहीं थी.

इसके बावजूद, जेडीए ने शनिवार (15 नवंबर) की रात को काम शुरू किया और रविवार सुबह तक रातों-रात यह सड़क बनाकर तैयार कर दी. रविवार सुबह बनी इस सड़क में दोपहर से ही दरारें आनी शुरू हो गईं.

पार्षद को भी नहीं थी खबर

ABP News की टीम ने जब इसकी हकीकत जानने के लिए दादाबाड़ी मंदिर के पास का दौरा किया, तो सड़क पर कहीं दरारें नजर आईं तो कहीं वह पूरी तरह उखड़ी हुई दिखाई दी.

इलाके के लोग इससे काफी हैं नाराज

उनका साफ कहना है कि यहां सड़क बनाए जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उनके टैक्स के पैसे की "बंदर-बांट" करने के लिए रातों-रात एक नई लेयर बिछा दी गई. इलाके के पार्षद ने भी फोन पर बताया कि न तो उन्होंने इसके लिए सिफारिश की थी और न ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी दी गई.

JDA अधिकारियों ने साधी चुप्पी

स्थानीय लोगों का कहना है कि जो सड़क 7 से 8 घंटे में ही टूटने और उखड़ने लगी है, उसका भविष्य क्या होगा, यह समझा जा सकता है. इस पूरे मामले पर जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के जिम्मेदार लोगों ने चुप्पी साध रखी है और कोई भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.