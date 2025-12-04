पिंक सिटी जयपुर में इंडिगो एयरलाइंस की चल रही दिक्कतों का असर गुरुवार (4 दिसंबर) को भी साफ नजर आया. दोपहर 12 बजे तक इंडिगो की 3 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, जिनमें दो दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स भी शामिल हैं. इसके अलावा 11 फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं.

इससे पहले बुधवार को भी इंडिगो ने जयपुर से दो फ्लाइट्स रद्द की थीं और दो फ्लाइट्स लेट चली थीं. लगातार हो रही इस गड़बड़ी से यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है.

फ्लाइट के कैंसिल और देरी से यात्रियों की दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ गई है. किसी का इंटरव्यू छूट रहा है, किसी का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, तो कई लोग शादी या फैमिली फंक्शन्स में समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं.

दिल्ली से शादी में शामिल होने आए महेश अग्रवाल और उनकी पत्नी ममता तो और भी बड़ी मुश्किल में फंस गए. एयरलाइंस ने कल दिल्ली से आने वाली फ्लाइट में उनका सारा लगेज वहीं छोड़ दिया.

आज दूसरे दिन भी उनका सामान जयपुर नहीं पहुंच सका. दोनों बिना कपड़े बदले ही शादी के फंक्शन में घूम रहे हैं. एयरलाइंस की ओर से उन्हें सिर्फ जल्दी मिल जाएगा जैसे भरोसे दिए जा रहे हैं.

एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, काउंटर पर लगी भीड़

जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई है. यात्री लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा. काउंटर पर बैठे कर्मचारी यही कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है.

एक महिला यात्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हजारों रुपए टिकट पर खर्च करने के बाद भी अगर इतनी परेशानी झेलनी पड़े, तो ट्रेन से ही चले जाते.

लोगों का कहना है कि फ्लाइट लेट होने की जानकारी भी ठीक से नहीं दी जा रही. कई यात्रियों ने बताया कि पहले फ्लाइट का टाइम बदला, फिर दो-दो घंटे बाद नया अपडेट दिया गया और आखिर में फ्लाइट कैंसिल कर दी गई.

कनेक्टिंग फ्लाइट वालों की सबसे बड़ी मुसीबत

जयपुर में किसी की फ्लाइट 2 घंटे लेट है, तो किसी की 7 से 8 घंटे तक. सबसे ज्यादा दिक्कत उन यात्रियों को हो रही है जिनकी आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट है. जयपुर के जितेंद्र तिवारी की आज शाम दिल्ली से रांची की कनेक्टिंग फ्लाइट थी.

उन्हें शुक्रवार सुबह रांची में नौकरी के लिए इंटरव्यू देना था. लेकिन जयपुर से दिल्ली की फ्लाइट ही कैंसिल हो गई. अब न तो वे आज दिल्ली पहुंच पाएंगे और न ही कल का इंटरव्यू दे पाएंगे. जितेंद्र का कहना है कि एक उड़ान की दिक्कत के कारण मेरे करियर पर असर पड़ जाएगा.

यात्रियों में गुस्सा, स्पष्टीकरण का इंतजार

लगातार फ्लाइट्स रद्द होने और घंटों की देरी से यात्रियों में भारी नाराजगी है. लोग सोशल मीडिया पर भी एयरलाइंस को टैग कर अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं. हालांकि, अब तक एयरलाइंस की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया है कि आखिर बार-बार फ्लाइट्स कैंसिल और लेट क्यों हो रही हैं.

फिलहाल, जयपुर एयरपोर्ट पर स्थिति जस की तस बनी हुई है और यात्री राहत की उम्मीद में काउंटर के चक्कर काट रहे हैं.