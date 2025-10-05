हुस्न के जाल में फंसाने वाली नीतू सोनी गिरफ्तार, थानाधिकारी भी हनीट्रैप का शिकार

जयपुर में हुस्न के जाल में फंसा कर सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप करने वाला गिरोह सक्रिय है. बजाज नगर पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े शातिर महिला नीतू सोनी को गिरफ्तार किया है. महिला ने कई लोगों को दुष्कर्म के मामले में जेल भिजवाने के नाम पर लाखों रुपये ठगे हैं. यह महिला बेहद शातिर है.

आरोपी महिला गंगानगर की रहने वाली है और जयपुर में अपना एड्रेस बदल बदलकर रहती है. उसने एक बैंक मैनेजर के साथ भी हनी ट्रैप की वारदात को अंजाम दिया है. पीड़ित को अपने झांसे में लेकर सुनसान जगह बुलाया और उसके बाद व्यक्ति के ख़िलाफ़ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई.

थानाधिकारी को भी अपने चंगुल में फंसा लिया था

पुलिस ने बताया कि महिला ने एक थानाधिकारी को भी अपने चंगुल में फंसा लिया था. इस महिला की पूरी गैंग हैं, जिसमें करीब तीन से चार अन्य महिलाएं भी शामिल हैं. महिलाओं को सरकारी कर्मचारी की डिटेल इनका ही एक साथी उपलब्ध कराता था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. फोटो-वीडियो तैयार कर उन्हें ब्लैकमेल करने का काम करती थी.

अन्य साथियों को भी पुलिस करेगी गिरफ्तार

महिला की ओर से सांगानेर थाने में मामला दर्ज कराया गया था. उसके बाद इस महिला के खिलाफ बजाज नगर थाने में दो मामले दर्ज हुए हैं. इसमें से 1 मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब इस महिला को गिरफ्तार किया है. वहीं इसके अन्य साथियों को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी.

थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि नीतू सोनी उर्फ सोनू निवासी श्रीगंगानगर हाल कनकपुरा फाटक को गिरफ्तार किया है. इसका साथी मुकेश बागड़ा है, जो इन्हें सरकारी अधिकारी चिह्नित कर बताता है. इसके बाद नीतू उनसे दोस्ती बढ़ाती है. दोस्ती के बाद उनके अश्लील चैटिंग और वीडियो बनाती. आरोपी प्लानिंग के तहत अपने ठिकाने पर पीड़ित को बुलाती और जैसे ही पहुंचता, उसका वीडियो बनाती है और फिर हनीट्रैप का खेल शुरू हो जाता.