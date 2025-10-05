हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानहुस्न के जाल में फंसाने वाली नीतू सोनी गिरफ्तार, थानाधिकारी भी हनीट्रैप का शिकार

हुस्न के जाल में फंसाने वाली नीतू सोनी गिरफ्तार, थानाधिकारी भी हनीट्रैप का शिकार

Jaipur News: बजाज नगर पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों को हनीट्रैप में फंसाने वाली नीतू सोनी को गिरफ्तार किया है। वह पुलिस अधिकारियों को भी अपने जाल में फंसाती थी. उसके साथी मुकेश बागड़ा की तलाश जारी है.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 08:16 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में हुस्न के जाल में फंसा कर सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप करने वाला गिरोह सक्रिय है. बजाज नगर पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े शातिर महिला नीतू सोनी को गिरफ्तार किया है. महिला ने कई लोगों को दुष्कर्म के मामले में जेल भिजवाने के नाम पर लाखों रुपये ठगे हैं. यह महिला बेहद शातिर है.

आरोपी महिला गंगानगर की रहने वाली है और जयपुर में अपना एड्रेस बदल बदलकर रहती है. उसने एक बैंक मैनेजर के साथ भी हनी ट्रैप की वारदात को अंजाम दिया है. पीड़ित को अपने झासे में लेकर सुनसान जगह बुलाया और उसके बाद व्यक्ति के ख़िलाफ़ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई.

थानाधिकारी को भी अपने चंगुल में फंसा लिया था

पुलिस ने बताया कि महिला ने एक थानाधिकारी को भी अपने चंगुल में फंसा लिया था. इस महिला की पूरी गैंग हैं, जिसमें करीब तीन से चार अन्य महिलाएं भी शामिल हैं. महिलाओं को सरकारी कर्मचारी की डिटेल इनका ही एक साथी उपलब्ध कराता था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. फोटो-वीडियो तैयार कर उन्हें ब्लैकमेल करने का काम करती थी.

अन्य साथियों को भी पुलिस करेगी गिरफ्तार

महिला की ओर से सांगानेर थाने में मामला दर्ज कराया गया था. उसके बाद इस महिला के खिलाफ बजाज नगर थाने में दो मामले दर्ज हुए हैं. इसमें से 1 मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब इस महिला को गिरफ्तार किया है. वहीं इसके अन्य साथियों को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी.

थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि नीतू सोनी उर्फ सोनू निवासी श्रीगंगानगर हाल कनकपुरा फाटक को गिरफ्तार किया है. इसका साथी मुकेश बागड़ा है, जो इन्हें सरकारी अधिकारी चिह्नित कर बताता है. इसके बाद नीतू उनसे दोस्ती बढ़ाती है. दोस्ती के बाद उनके अश्लील चैटिंग और वीडियो बनाती. आरोपी प्लानिंग के तहत अपने ठिकाने पर पीड़ित को बुलाती और जैसे ही पहुंचता, उसका वीडियो बनाती है और फिर हनीट्रैप का खेल शुरू हो जाता.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 05 Oct 2025 08:15 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
इंडिया
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
महाराष्ट्र
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर अलका लांबा बोलीं, 'सबकुछ ताक पर रखकर सिर्फ...'
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Dietary Profile: डाइट में शामिल इन आदतों से लग जाता है डायबिटीज होने का पता, आज ही दूर कर लें यह कमी
डाइट में शामिल इन आदतों से लग जाता है डायबिटीज होने का पता, आज ही दूर कर लें यह कमी
जनरल नॉलेज
Uttar Pradesh History: कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget