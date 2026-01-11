जयपुर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, भोपाल जाते समय आई तकनीकी खराबी

जयपुर में रविवार (11 जनवरी) को प्राइवेट कंपनी के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है. हेलीकॉप्टर को एक गांव में उतारा गया है. तकनीकी दिक्कत के चलते उड़ान के कुछ देर बाद ही जयपुर के ग्रामीण इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. जानकारी के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर जयपुर से भोपाल जा रहा था. हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं.

जानकारी के मुताबिक यह इमरजेंसी लैंडिंग की घटना रायसर इलाके के वामनवाटी गांव के पास हुई. गनीमत यह रही कि इसमें किसी को कुछ नहीं हुआ. पायलट और को-पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं. अचानक हेलीकॉप्टर को उतरते हुए देखकर इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई. स्थानीय ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए. बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी हैरान नजर आ रहे थे. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी.

पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग

बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्‍टर शनिवार शाम साढ़े चार बजे उत्तराखंड के देहरादून से जयपुर में उतरा था. यहां हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरा गया और उसकी मरम्मत की गई. मौसम साफ होने के बाद, हेलीकॉप्टर हेलीपैड से भोपाल के लिए रवाना हुआ. उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर में टेक्निकल खराबी आ गई. इसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की. फिलहाल हेलीकॉप्टर में आई खराबी के कारणों की जांच की जा रही है.

दिसंबर 2024 में CM के हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग

पिछले साल दिसंबर महीने में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी. सीएम जयपुर से पुंछरी के लौठा के लिए रवाना हुए थे. यहां उनका मंदिर में दर्शन करने कार्यक्रम तय था, लेकिन खराब मौसम की वजह से यहां हेलीकॉप्टर को नहीं उतारा जा सका. जिसके बाद हेलीकॉप्टर को आगरा एयरपोर्ट पर उतारा गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनकी पत्नी गीता शर्मा और पुत्र अभिषेक शर्मा भी मौजूद थे.