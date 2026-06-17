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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का मुख्य आरोपी कयूम खान गिरफ्तार, अब भी 2 आरोपी फरार

जयपुर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का मुख्य आरोपी कयूम खान गिरफ्तार, अब भी 2 आरोपी फरार

Jaipur Firecracker Factory Blast : जयपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी और फैक्ट्री संचालक कयूम खान को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था.

Reported By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 17 Jun 2026 01:22 PM (IST)
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  • जयपुर की अवैध पटाखा फैक्ट्री आग में आठ लोगों की मौत हुई.
  • मुख्य आरोपी कयूम खान अलीगढ़ से गिरफ्तार, रिमांड मांगी जाएगी.
  • दो अन्य आरोपी अभी फरार; लापरवाही पर आठ पुलिसकर्मी निलंबित.

राजस्थान के जयपुर के खोह नागोरियान इलाके की अवैध पटाखा फैक्ट्री में  9 जून को हुए अग्निकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जयपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी और फैक्ट्री संचालक कयूम खान को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है. जयपुर का ही रहने वाला कयूम खान (50) घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था और बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था. 

पुलिस से बचने के लिए उसने अपना हुलिया भी बदल रखा था ताकि आसानी से पकड़ में ना आ सके. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुख्य आरोपी से पटाखों के अवैध कारोबार को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है.

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पुलिस कोर्ट में करेगी आरोपी को पेश

पुलिस आज उसे कोर्ट में पेश करेगी और उसकी रिमांड की मांग करेगी. बता दें कि हादसे के बाद मुख्य आरोपी कयूम खान, याकूब खान और फिरोज फरार हो गए थे. अब भी इस मामले के दो आरोपी फरार हैं.  इस मामले में कयूम के मददगार आरोपी सलमान को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन याकूब और फिरोज नाम के आरोपी अभी भी फरार हैं. पुलिस अब आरोपी कयूम से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि एक छोटे से मकान में चलाए जा रहे अवैध पटाखा फैक्ट्री के संचालन में और कौन-कौन शामिल था. 

क्या है मामला?

खोह नागोरियान इलाके में मंगलवार (9 जून 2026) की सुबह अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. आग ने इतना भीषण रूप ले लिया कि अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. इस भीषण हादसे में 2 सगे भाइयों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. ये पटाखा फेक्ट्री रिहायशी इलाके में संचालित थी. इस घटना के बाद से पुलिस और जिला प्रशासन पर भी सवाल उठे थे.. सवाल ये कि जब रिहायशी इलाकों में इस तरह पटाखा फैक्ट्री नहीं चलायी जा सकती तो आखिर यह किसकी शह पर यह चल रहा था?

आस पास के लोगों का कहना था कि कई बार यहां पुलिस भी आती रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती. इस घटना के बाद किशनपोल विधायक अमीन कागजी  ने जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड की जांच में लापरवाही सामने आने के बाद थाना अधिकारी समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है. 

 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Jaipur Blast RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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