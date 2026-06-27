'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे

शिवसेना यूबीटी के सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने शनिवार (27 जून) को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा, "शिव सैनिक मेरे साथ हैं. आप उन सबका बर्ताव देख रहे हैं. मुझे अब शर्म आ रही है कि वे सब हमारे साथ कैसे रहे."

उन्होंने आगे कहा, "यह सांसद मेरी बात पर चुने गए थे. अब वे कह रहे हैं कि आने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वे मेरे आने की वजह से चुने गए थे." सांसदों पर आगे निशाना साधते हुए कहा, "किसान के लिए कोई गारंटी नहीं है लेकिन इन सांसदों के पास झूठ लिए गारंटी है. CM फडणवीस से मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने कहा, "हमारी एक हाई-लेवल मीटिंग हुई थी. कल की मीटिंग की रिपोर्ट आने वाले दिनों में पता चलेगी."

एक फ्लाइट में नजर आए सीएम फडणवीस और उद्धव

महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे शुक्रवार को मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही फ्लाइट में साथ-साथ सफर करते नजर आए. यह अचानक मुलाकात राज्य में चल रहे गंभीर राजनीतिक तनाव के समय हुई है. फ्लाइट में मौजूद लोगों ने बताया कि गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दोनों नेताओं ने कड़वाहट को दरकिनार रखते हुए सौहार्दपूर्ण अभिवादन किया और संक्षिप्त बातचीत की.

इस फ्लाइट में शिवसेना (यूबीटी) के कई बड़े नेता भी सवार थे, जिनमें विधायक आदित्य ठाकरे, राज्यसभा सांसद संजय राउत और अनिल देसाई, और पूर्व सांसद विनायक राउत शामिल थे. मुख्यमंत्री फडणवीस और उद्धव ठाकरे का एक ही विमान में सफर करना, यूबीटी के छह सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच हुआ है.

यह घटना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा हाल ही में यह घोषणा करने के बाद हुई है कि 'ऑपरेशन टाइगर' अभी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) से और भी सांसदों के दल-बदल का संकेत दिया, जबकि उद्धव ठाकरे खेमे के दो लोकसभा सांसदों ने औपचारिक रूप से शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की घोषणा कर दी.

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