जयपुर: सातवीं मंजिल से गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत, लिफ्ट के लिए छोड़ी गई थी जगह, लापरवाही उजागर

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: सातवीं मंजिल से गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत, लिफ्ट के लिए छोड़ी गई थी जगह, लापरवाही उजागर

Jaipur News: सातवीं मंजिल से गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत, लिफ्ट के लिए छोड़ी गई थी जगह, लापरवाही उजागर

Jaipur News In Hindi: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर के प्रताप नगर इलाके में करीब 15 साल पहले द्वारिकापुरी अपार्टमेंट नाम से एक कॉलोनी बसाई थी. अपार्टमेंट के सभी ब्लॉक 7 मंजिला थे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 26 Jun 2026 11:27 PM (IST)
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राजस्थान के जयपुर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली. अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर आई बुजुर्ग महिला लिफ्ट के लिए खाली छोड़ी गई जगह पर सातवीं मंजिल से नीचे गिर गई. लिफ्ट के शाफ्ट पिट में भी करीब 10 मीटर तक पानी भरा हुआ था. इससे बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर के प्रताप नगर इलाके में करीब 15 साल पहले द्वारिकापुरी अपार्टमेंट नाम से एक कॉलोनी बसाई थी. अपार्टमेंट के सभी ब्लॉक 7 मंजिला थे. सभी ब्लॉक की तीनों बिल्डिंग्स में दो-दो जगहों पर अगल बगल दो दो लिफ्ट लगाई जानी थी. लिफ्ट के लिए बाकायदा बेसमेंट से सातवीं मंजिल तक जगह भी छोड़ी गई थी, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी ज्यादातर ब्लॉक में एक भी लिफ्ट नहीं लगी. लोग सात मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़कर आते जाते हैं.

                                                                                                                                                                                                                                             रिश्तेदार के घर गयीं थीं प्रभु देवी 

प्रभु देवी नाम की तकरीबन 75 साल की बुजुर्ग महिला प्रभु देवी बृहस्पतिवार की शाम को E ब्लाक के तीसरे हिस्से की सातवीं मंदिर पर रहने वाले अपने रिश्तेदार के घर आई थी. महिला के पोते की शादी इसी फ्लैट में हुई थी. रात करीब 8 बजे महिला और उसके साथ आए लोग फ्लैट के बाहर बरामदे में खाना खा रहे थे. बुजुर्ग महिला खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए उठी तो फिर वापस नहीं आई. 

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दरअसल उनके रिश्तेदार के फ्लैट के ठीक सामने सीढ़ियों के बगल में दो लिफ्ट की जगह छोड़ी गई थी. सिर्फ मशीन भर ही लगनी बाकी थी। दोनों लिफ्ट के बाहर लोहे की जालीनुमा खिड़की रख दी गई थी. आशंका जताई जा रही है कि खाना खाने के बाद हाथ धुलने के लिए गई बुजुर्ग महिला अंधेरा होने की वजह से लिफ्ट की जगह को बाथरूम समझ बैठीं और उन्होंने खाली जगह पर पैर रख दिया. इससे वह सातवीं मंजिल से सीधे नीचे गिर गई. वहां लिफ्ट के गड्ढे में करीब 10 फीट तक पानी भरा होने की वजह से डूबकर उनकी मौत हो गई.  परिवार वालों ने उनकी एक पैर की चप्पल देखकर लिफ्ट के गड्ढे में होने की आशंका जताई. 

पुलिस-फायर टीम ने लिफ्ट से बाहर निकाला 

बहरहाल पुलिस-फायर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस मामले में हाउसिंग बोर्ड की साफ लापरवाही है. अपार्टमेंट करीब 15 साल पहले बना था, लेकिन आज तक ना तो लिफ्ट लगाई गई और ना ही लिफ्ट की जगह को कवर किया गया. 

परिवार के लोग भी इसे सीधे लापरवाही से ही जोड़ रहे हैं. उनका कहना है कि अगर लिफ्ट की जगह को बंद कर दिया जाता तो यह हादसा ना होता. कॉलोनी की सोसाइटी के पदाधिकारियों का भी साफ़ कहना है कि उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को कई बार इस बारे में जानकारी दी, लेकिन शायद बोर्ड के लोग इस तरह के किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Jun 2026 11:27 PM (IST)
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Lift Accident Housing Board JAIPUR NEWS
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