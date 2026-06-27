फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे ने अपने शानदार प्रदर्शन से नया इतिहास लिख दिया. अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित करीब 5.5 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश ने सऊदी अरब के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेलकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई. इसके साथ ही केप वर्डे फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में नॉकआउट चरण में पहुंचने वाला दुनिया का सबसे छोटी आबादी वाला देश बन गया.

दिग्गज टीमों के बीच अजेय रहा केप वर्डे

अपने पहले फीफा वर्ल्ड कप में उतरी केप वर्डे की टीम को बेहद कठिन ग्रुप में जगह मिली थी, लेकिन उसने किसी भी मुकाबले में हार नहीं मानी. टीम ने पहले मैच में 2010 की विश्व चैंपियन स्पेन को 0-0 से रोका. इसके बाद दो बार की विश्व विजेता उरुग्वे के खिलाफ 2-2 का रोमांचक ड्रॉ खेला. तीसरे मुकाबले में सऊदी अरब को भी गोल करने का मौका नहीं दिया और 0-0 की बराबरी के साथ तीन अंक हासिल कर ग्रुप में दूसरा स्थान सुनिश्चित किया. वहीं स्पेन ने उरुग्वे को हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया.

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अब अर्जेंटीना से होगी बड़ी टक्कर

राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे की अगली चुनौती मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना होगी. दोनों टीमों के बीच मुकाबला 3 जुलाई को मियामी में खेला जाएगा. केप वर्डे की नजर इस मुकाबले में भी उलटफेर करते हुए अंतिम-16 में जगह बनाने पर होगी.

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40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा बने जीत के हीरो

केप वर्डे की इस ऐतिहासिक सफलता में सबसे अहम भूमिका 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा ने निभाई. पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन ने दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों का ध्यान खींचा है. सऊदी अरब के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने तीन बेहतरीन सेव कर अपनी टीम को हार से बचाया. पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में उन्होंने मोहम्मद कन्नो के हेडर को रोका. इसके बाद दूसरे हाफ में मोहम्मद अबू अल-शामत के खतरनाक शॉट को शानदार तरीके से डिफ्लेक्ट किया. वहीं 92वें मिनट में अब्दुल्ला अल-हमदान के सटीक प्रयास को रोककर उन्होंने केप वर्डे का नॉकआउट में पहुंचना सुनिश्चित कर दिया.