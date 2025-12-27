हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'बीजेपी दफ्तर से...', जयपुर चौमूं मस्जिद हिंसा पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा

Jaipur Chomu Mosque Violance: जयपुर के चौमूं इलाके में रैलिंग लगाने को लेकर पथराव और हिंसा हुई. इस हिंसा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 27 Dec 2025 07:08 PM (IST)
जयपुर के चौमूं इलाके में मस्जिद के अतिक्रमण विवाद को लेकर को हिंसा हुई. इस हिंसा को लेकर कांग्रेस की ओर से बीजेपी और पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं. राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे बीजेपी और पुलिस की पूर्व नियोजित साजिश बताया. 

उन्होंने कहा कि राजस्थान में पुलिस अब बीजेपी दफ्तर से संचालित होती है. आगे आरोप लगाया कि सहमति के बाद पुलिस की मौजूदगी में रेलिंग लगाए जाने का काम चल रहा था. इस बीच पुलिस ने अचानक बीजेपी नेताओं के दबाव पर काम रुकवा दिया और तोड़फोड़ की. एतराज जताने पर पहले पुलिस ने लाठियां बरसाई, तब कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. 

पुलिस की कार्रवाई को कांग्रेस नेता ने बताया गलत

पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह गलत है. जिन लोगों ने पत्थर चलाए और पुलिस वालों को चोट आई उनके खिलाफ कार्रवाई तो सही है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अधिकतम पांच या 10 होगी. जबकि पुलिस ने तकरीबन डेढ़ सौ लोगों को हिरासत में लिया है.

उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में सरकार सभी मोर्चों पर फेल है. जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकने के लिए हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की जा रही है. बीजेपी इस तरह से लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही है. प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है.

बीजेपी ने लगाया कांग्रेस पर आरोप

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस बयानबाजी कर रही है. उससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह घटना कांग्रेस पार्टी की साजिश हो सकती है. आशंका है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भीड़ में घुसकर पत्थरबाजी की होगी और माहौल को खराब किया होगा.

बेढम ने कहा कि सियासी फायदा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा इस तरह की साजिश रचे जाने और अपने लोगों को भीड़ में डालने से इनकार नहीं किया जा सकता. इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है. जांच में अगर यह आशंका सच पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया था साजिश रचने का आरोप

बता दें कि कांग्रेस ने हिंसा की घटना को लेकर बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया था. इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार करते हुए उल्टा कांग्रेस पर ही गंभीर आरोप लगा डाला. उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि हिंसा की इस घटना में अब तक 110 लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया है या उन्हें हिरासत में लिया गया है. 

उन्होंने बताया कि बाहरी लोगों के शामिल होने और साजिश के तहत हिंसा करने के एंगल पर भी जांच कराई जा रही है. समुदाय विशेष के लोगों ने समझौते को तोड़कर जबरन रेलिंग लगाई. पुलिस के मना करने पर पथराव किया गया. 

काफी मशक्कत के बाद हालातों पर पाया काबू

घटना में पुलिस ने खासी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया. पुलिस की सूझबूझ से बड़ी घटना को पहले ही कंट्रोल कर लिया गया. सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि हिंसा फैलाने वालों के साथ कतई नरमी न बरती जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

इस मामले में पुलिस ने पत्थर बरसाने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की है और कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है. गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी के राज में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की छूट कतई नहीं दी जाएगी.

Published at : 27 Dec 2025 07:06 PM (IST)
