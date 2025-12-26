हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर पहुंचे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अरावली को लेकर राहुल गांधी और अशोक गहलोत पर साधा निशाना

जोधपुर पहुंचे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अरावली को लेकर राहुल गांधी और अशोक गहलोत पर साधा निशाना

Arjun Ram Meghwal News: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जोधपुर में राहुल गांधी और अशोक गहलोत पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भ्रम फैलाने की आदत हो गई है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 26 Dec 2025 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय कानून एवं विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शुक्रवार (26 दिसंबर) को जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर नाकोड़ा रवाना होने से पूर्व उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अरावली पर्वतमाला से जुड़े बयान पर जमकर हमला बोला.

राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मुद्दा विदेश जाना नहीं है, बल्कि विदेश जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना है. उन्होंने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं, हाईकोर्ट पसंद नहीं, चुनाव आयोग पसंद नहीं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कोई मुद्दा है तो उसे लोकसभा में उठाइए, भारत में अपने कार्यकर्ताओं के बीच रखिए. भारत की जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें विदेश जाकर बदनाम करना बिल्कुल उचित नहीं है.

अरावली मुद्दे पर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप

अरावली पर्वतमाला से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विषय पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पहले ही स्पष्ट बयान दे चुके हैं, अब इसमें कुछ भी शेष नहीं रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मेघवाल ने कहा, “2003 में अरावली को लेकर प्रस्ताव खुद कांग्रेस सरकार का था.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भ्रम फैलाने की आदत हो गई है. कभी कहते हैं भाजपा संविधान बदल देगी, कभी आरक्षण खत्म कर देगी. ये सभी बातें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हैं. अशोक गहलोत अगर अपने पुराने दस्तावेज पढ़ लें, तो उन्हें खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया था."

राजस्थानी और भोजपुरी भाषा को लेकर दिया सकारात्मक संकेत

राजस्थानी और भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के सवाल पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों भाषाओं को लेकर पहले एक संयुक्त बिल आया था. उन्होंने बताया कि बाद में हिंदी समर्थकों द्वारा हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की मांग के चलते मामला नया मोड़ ले गया. इसके बाद जंतर-मंतर पर धरना हुआ और एक समिति का गठन किया गया.

मेघवाल ने कहा, “मैं आज भी इस मुद्दे को लेकर सकारात्मक हूं. राजस्थानी भाषा को साहित्य अकादमी की मान्यता प्राप्त है और उसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं. भोजपुरी भाषा के समर्थक भी काफी मुखर हैं. आने वाले समय में इस दिशा में संभावनाएं जरूर बनेंगी.”

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 26 Dec 2025 06:47 PM (IST)
Tags :
Arjun Ram Meghwal Ashok Gehlot RAHUL GANDHI Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
बिहार
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
Advertisement

वीडियोज

Delhi की ज़हरीली हवा बनाम Economy: क्या Beijing Model बचा सकता है भारत का भविष्य?| Paisa Live
Dhurandhar’s के Donga Bhai उर्फ Naveen Kaushik ने Dhruv Rathee को दिया करारा जवाब | फिल्म प्रोपेगेंडा की सच्चाई और बहुत कुछ
2025 में भारत की Economy: FDI में गिरावट, Export में record, क्या 2026 होगा Game Changer?|Paisa Live
Bangladesh Violence Update: कौन था Amrit Mandal? Deepu Das केबाद बांग्लादेश में भीड़ ने मार दिया
Christmas Controversy in India: Merry Christmas To Terrorists, बोलकर ट्रंप ने करा दी 'एयर स्ट्राइक'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
बिहार
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
बॉलीवुड
2025 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन से, जानें कौन रहा हिट और किसे मिला फ्लॉप का टैग
2025 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन से, जानें कौन रहा हिट और किसे मिला फ्लॉप का टैग
विश्व
चीन के हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, कंबोडिया के 8 जवानों की मौत 
चीनी हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, 8 जवानों की मौत 
हेल्थ
मेंटली ही नहीं आपको फिजिकली भी डैमेज करता है स्ट्रेस, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
मेंटली ही नहीं आपको फिजिकली भी डैमेज करता है स्ट्रेस, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
दिल्ली नहीं बेंगलुरू को राजधानी बनाओ... महिला ने शहर की तारीफ में बनाया वीडियो, इंटरनेट पर मच गया हंगामा
दिल्ली नहीं बेंगलुरू को राजधानी बनाओ... महिला ने शहर की तारीफ में बनाया वीडियो, इंटरनेट पर मच गया हंगामा
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget