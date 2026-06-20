SIR में नंबर वन बना राजस्थान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने थपथपाई इन लोगों की पीठ

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी (JECC) में प्रदेशभर से आए करीब 700 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और सुपरवाइजर्स से सीधा संवाद किया. इस दौरान उन्होंने राजस्थानी अंदाज में "खम्मा घणी" कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की और बीएलओ की जमकर तारीफ की. ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट कहा कि बीएलओ चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच एक मजबूत सेतु हैं और लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी हैं.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजस्थान के बीएलओ की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR - Special Intensive Revision) अभियान में राजस्थान ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने इस बड़ी सफलता का पूरा श्रेय बीएलओ को दिया. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होते हैं, यही वजह है कि चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और चुनावों में मतदाता भागीदारी भी बढ़ रही है.

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7 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया टारगेट

कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवीन महाजन ने भी बीएलओ के काम की तारीफ की. उन्होंने बताया कि राज्य के 52,490 बीएलओ ने 5.48 करोड़ मतदाताओं से जुड़े काम को तय समय सीमा से 7 दिन पहले ही पूरा कर लिया. इस अभियान के बाद राजस्थान में मतदाताओं की कुल संख्या 5.17 करोड़ दर्ज की गई है. राजस्थान ने इस अभियान के दौरान 98 प्रतिशत मैपिंग हासिल कर देशभर में टॉप किया है. ज्ञानेश कुमार ने बेहतर काम करने वाले बीएलओ को अतिरिक्त मानदेय देने के लिए राज्य सरकार का भी आभार जताया.

चुनाव प्रक्रिया सुधारने के लिए लिए गए सुझाव

इस संवाद कार्यक्रम के दौरान बीएलओ और सुपरवाइजर्स ने फील्ड के अपने अनुभव साझा किए और चुनाव प्रक्रिया को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे मतदाता सूची को सही, पारदर्शी और अपडेट रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें. अंत में, जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इस सीधे संवाद से फील्ड में काम कर रहे बीएलओ को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी.

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