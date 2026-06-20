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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSIR में नंबर वन बना राजस्थान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने थपथपाई इन लोगों की पीठ

SIR में नंबर वन बना राजस्थान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने थपथपाई इन लोगों की पीठ

Jaipur News In Hindi: भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में 700 BLO से संवाद किया. उन्होंने कहा कि SIR अभियान में राजस्थान ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Jun 2026 09:21 PM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी (JECC) में प्रदेशभर से आए करीब 700 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और सुपरवाइजर्स से सीधा संवाद किया. इस दौरान उन्होंने राजस्थानी अंदाज में "खम्मा घणी" कहकर अपने संबोधन की शुरुआत की और बीएलओ की जमकर तारीफ की. ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट कहा कि बीएलओ चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच एक मजबूत सेतु हैं और लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी हैं.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजस्थान के बीएलओ की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR - Special Intensive Revision) अभियान में राजस्थान ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने इस बड़ी सफलता का पूरा श्रेय बीएलओ को दिया. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होते हैं, यही वजह है कि चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और चुनावों में मतदाता भागीदारी भी बढ़ रही है.

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7 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया टारगेट

कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवीन महाजन ने भी बीएलओ के काम की तारीफ की. उन्होंने बताया कि राज्य के 52,490 बीएलओ ने 5.48 करोड़ मतदाताओं से जुड़े काम को तय समय सीमा से 7 दिन पहले ही पूरा कर लिया. इस अभियान के बाद राजस्थान में मतदाताओं की कुल संख्या 5.17 करोड़ दर्ज की गई है. राजस्थान ने इस अभियान के दौरान 98 प्रतिशत मैपिंग हासिल कर देशभर में टॉप किया है. ज्ञानेश कुमार ने बेहतर काम करने वाले बीएलओ को अतिरिक्त मानदेय देने के लिए राज्य सरकार का भी आभार जताया.

चुनाव प्रक्रिया सुधारने के लिए लिए गए सुझाव

इस संवाद कार्यक्रम के दौरान बीएलओ और सुपरवाइजर्स ने फील्ड के अपने अनुभव साझा किए और चुनाव प्रक्रिया को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे मतदाता सूची को सही, पारदर्शी और अपडेट रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें. अंत में, जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इस सीधे संवाद से फील्ड में काम कर रहे बीएलओ को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Jun 2026 09:21 PM (IST)
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ECI RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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