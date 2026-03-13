हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: अलविदा जुमे पर उमड़े 1 लाख नमाजी, ईरान-इजरायल युद्ध और गैस किल्लत खत्म होने की मांगी दुआ

जयपुर: अलविदा जुमे पर उमड़े 1 लाख नमाजी, ईरान-इजरायल युद्ध और गैस किल्लत खत्म होने की मांगी दुआ

Jaipur Hindi News: जयपुर में अलविदा जुमे की नमाज में खाड़ी देशों के युद्ध का असर दिखा. जामा मस्जिद में भारी भीड़ उमड़ी, जहां अमेरिका-इजरायल की निंदा हुई और ईरान के लिए दुआ की गई.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 08:18 PM (IST)
Preferred Sources

पिंक सिटी जयपुर में शुक्रवार को अकीदत और एहतराम के साथ माह-ए-रमजान के अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई. इस बार की नमाज पर खाड़ी देशों (ईरान-इजरायल-अमेरिका) में चल रहे युद्ध का सीधा असर और आक्रोश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया.

पुराने शहर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद और आसपास की तमाम मस्जिदों में नमाजियों का भारी हुजूम उमड़ा. भीड़ इतनी अधिक थी कि मस्जिद परिसर पूरी तरह भर गया और बाहर सड़क के दोनों ओर करीब एक किलोमीटर तक सफें बिछानी पड़ीं. एक अनुमान के मुताबिक, जामा मस्जिद के बाहर लगभग एक लाख लोगों ने एक साथ नमाज अदा की.

खुतबे में अमेरिका की 'दादागिरी' की निंदा

नमाज से पहले हुए खुतबे (विशेष तकरीर) में ईरान पर हो रहे हमलों का विस्तार से जिक्र किया गया. तकरीर में कहा गया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में जान गंवाने वाले लोग 'शहादत' का दर्जा पा रहे हैं. वक्ताओं ने अमेरिका पर 'दादागिरी' करने और पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने इस दादागिरी के खिलाफ समूची दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान किया.

काले कपड़ों में शांतिपूर्ण विरोध और गैस संकट के लिए दुआ

ईरान पर हो रहे हमलों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए शिया समुदाय सहित कई लोग काले कपड़े पहनकर नमाज अदा करने पहुंचे थे. नमाज के बाद शिया समुदाय ने शांतिपूर्वक अपना विरोध भी जताया. इसके बाद हुई विशेष दुआ में दुनिया भर में अमन-चैन कायम रहने की फरियाद की गई. साथ ही, युद्ध का बुरा असर भारत पर न पड़े और देश में पैदा हुए 'रसोई गैस संकट' से जल्द निजात मिले, इसके लिए भी अल्लाह से दुआएं मांगी गईं. नमाज के बाद बातचीत में कई लोगों ने हमलों को लेकर भारी आक्रोश व्यक्त किया.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और हाई अलर्ट

हालात की संवेदनशीलता और खुफिया एजेंसियों के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे. जामा मस्जिद की ओर जाने वाले रास्तों पर सुबह से ही ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया था. मस्जिद की छत और आसपास की ऊंची इमारतों पर पुलिसकर्मी तैनात थे. नमाज के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली. धर्मगुरुओं ने ऐलान किया है कि यदि 29 का चांद नजर नहीं आया, तो अगले शुक्रवार को एक बार फिर से अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 13 Mar 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Jaipur News JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: अलविदा जुमे पर उमड़े 1 लाख नमाजी, ईरान-इजरायल युद्ध और गैस किल्लत खत्म होने की मांगी दुआ
जयपुर: अलविदा जुमे पर उमड़े 1 लाख नमाजी, ईरान-इजरायल युद्ध और गैस किल्लत खत्म होने की मांगी दुआ
राजस्थान
CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने का समर्थन में हैं या नहीं? हनुमान बेनीवाल ने क्लियर किया स्टैंड
CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने का समर्थन में हैं या नहीं? हनुमान बेनीवाल ने क्लियर किया स्टैंड
राजस्थान
Jodhpur News: पेट्रोल-गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, PM मोदी का फूंका पुतला
जोधपुर: पेट्रोल-गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, PM मोदी का फूंका पुतला
राजस्थान
राजस्थान: बीकानेर में LPG की किल्लत पर कांग्रेस का हल्ला बोल, पीएम मोदी का फूंका पुतला
राजस्थान: बीकानेर में LPG की किल्लत पर कांग्रेस का हल्ला बोल, पीएम मोदी का फूंका पुतला
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धुरंधर 2 का पहला गाना रिलीज, डायरेक्टर आदित्य धन के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज
Bollywood news: अक्षय कुमार फिर रचेंगे होली का जादू! विद्या बालन संग नई फिल्म में धमाकेदार होली एंथम की चर्चा
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage | Breaking
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट! | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत दुनिया की एनर्जी का रख सकता है ध्यान, कांग्रेस फैला रही अफवाह', मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी का बड़ा बयान
'भारत दुनिया की एनर्जी का रख सकता है ध्यान, कांग्रेस फैला रही अफवाह', PM मोदी का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Next CM: निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
निशांत कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अटकलों पर JDU का बड़ा बयान- 'अगला CM…'
क्रिकेट
पाकिस्तानी रंग में रंगी सनराइजर्स हैदराबाद, अभिषेक शर्मा की वायरल फोटो ने मचाई सनसनी
पाकिस्तानी रंग में रंगी सनराइजर्स हैदराबाद, अभिषेक शर्मा की वायरल फोटो ने मचाई सनसनी
बॉलीवुड
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
इंडिया
LPG Cylinder: सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
हेल्थ
Severe Aplastic Anemia: सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया छीन लेता सांसें, जानें स्टेम सेल डोनर ने कैसे बचाई लड़के की जान?
सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया छीन लेता सांसें, जानें स्टेम सेल डोनर ने कैसे बचाई लड़के की जान?
नौकरी
यूपी में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर निकली भर्ती;आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू
यूपी में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर निकली भर्ती;आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget