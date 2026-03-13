जोधपुर: पेट्रोल-गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, PM मोदी का फूंका पुतला

Jodhpur News: पेट्रोल-गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, PM मोदी का फूंका पुतला
Jodhpur News In Hindi: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आयोजित ‘हल्ला बोल’ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. जहां उन्होंने ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला जताया.
जोधपुर पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों और केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में शुक्रवार को जोधपुर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. जोधपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में नई सड़क स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा के पास कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण धरना देकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध जताया.
‘हल्ला बोल’ प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हुए शामिल
जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ. संजय गौड़ ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आयोजित इस ‘हल्ला बोल’ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के लगातार बढ़ते दामों से आम जनता का बजट बिगड़ गया है और लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
देहात जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा और भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम परिवारों की रसोई का बजट गड़बड़ा दिया है.
प्रदर्शन में महिलाओं ने चूल्हे पर खाना बनाकर जताया प्रतीकात्मक विरोध
प्रदर्शन के दौरान शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष व पूर्व विधायक मनीषा पंवार के नेतृत्व में महिलाओं ने चूल्हे पर खाना बनाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया. मनीषा पंवार ने कहा कि जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय एलपीजी सिलेंडर के दाम थोड़े भी बढ़ते थे तो बीजेपी के नेता सड़कों पर सिलेंडर लेकर विरोध करते थे, लेकिन अब वे दिखाई नहीं दे रही हैं.
पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए तंज कसा, वहीं पूर्व महापौर कुंती देवड़ा ने कहा कि चुनाव के समय किए गए वादों और सरकार की मौजूदा नीतियों में बड़ा अंतर दिखाई देता है. इस दौरान जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे.
