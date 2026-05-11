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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: NEET गैस पेपर विवाद में देहरादून से एक को किया डिटेन, SOG बोली- 'सैंकड़ों छात्रों के...'

राजस्थान: NEET गैस पेपर विवाद में देहरादून से एक को किया डिटेन, SOG बोली- 'सैंकड़ों छात्रों के...'

NEET Paper Controversy: एसओजी के एडीजी बंसल ने आगे कहा कि गेस पेपर के 410 सवालों में से 120 सवाल केमिस्ट्री में आए हुए बताए जा रहे हैं. पेपरलीक व अन्य तरह की बातें अभी सिर्फ भ्रांतियां हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 May 2026 04:05 PM (IST)
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नीट के गेस पेपर विवाद में जांच एजेंसी राजस्थान एसओजी ने राज्य के सीकर जिले से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है. सूत्रों के मुताबिक 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है. वहीं कोचिंग संस्थानों में भी छापेमारी किए जाने की जानकारी मिली है. हालांकि एसओजी ने अभी तक हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं की है. हालांकि जांच एजेंसी अभी  इसे पेपर लीक मानने को तैयार नहीं है.

वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के ADG विशाल बंसल ने कहा कि गेस पेपर किसने बनाया और कैसे तैयार हुआ इसकी जांच जारी है. कुछ लोगों को डिटेन कर देहरादून लिंक को भी चेक किया जा रहा है. फिलहाल लीक को लेकर नहीं कहा जा सकता कुछ भी, हमारा काम जांच करना है.

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'पेपरलीक की बातें सिर्फ भ्रांतियां'

उन्होंने कहा कि एसओजी की जांच अभी शुरुआती स्तर पर है और एसओजी गेस पेपर को लेकर कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच कर रही है. एडीजी बंसल ने आगे कहा कि गेस पेपर के 410 सवालों में से 120 सवाल केमिस्ट्री में आए हुए बताए जा रहे हैं. पेपरलीक व अन्य तरह की बातें अभी सिर्फ भ्रांतियां हैं,  ये गेस पेपर एक महीने से छात्रों के पास घूम रहा था.

'सैंकड़ों छात्रों के व्हाट्सऐप स गुजरा पेपर'

उन्होंने ये भी कहा कि गेस पेपर सैंकड़ों छात्रों के व्हॉट्सएप से गुजरा है, इसी के आधार पर जांच चल रही. इसके ओरिजिन का पता लगाना काफी कठिन काम है. एडीजी ने ये भी कहा कि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. 

'देहरादून से व्यक्ति को हिरासत में लिया'

एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि देहरादून के एक व्यक्ति से पूछताछ चल रही है, उसे हिरासत में लिया गया था. यदि यह पेपर लीक होता तो इस तरह से सर्कुलेट नहीं होता. जांच अभी बहुत ही शुरुआती स्तर पर है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 May 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS NEET Exam 2026
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