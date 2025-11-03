जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 11 की मौत

राजस्थान में सोमवार (3 नवंबर) को एक और बड़े सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. जयपुर के हरमन इलाके में एक बेकाबू डंपर ने 30-40 गाड़ियों को भीषण टक्कर मार दी. डंपर ट्रेक का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से यह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है. आशंका है कि मौत का आंकड़ा अब भी बढ़ सकता है.

मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी दी है कि ब्रेक फेल होने को बाद डंपर ने करीब 40 चार-पहिया और दो-पहिया गाड़ियों को टक्कर मारी है. हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि है जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों का इलाज शहर के SMS अस्पताल में चल रहा है. SMS अस्पताल में भर्ती घायलों में से कइयों की हालत नाजुक बताई जा रही है. ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है.

जिसने भी देखा जयपुर हादसा, कांप उठा

राजस्थान में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. एक दिन पहले (रविवार, 2 नवंबर) में जोधपुर में हुए दो सड़क हादसों में कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी. अब राजधानी जयपुर में भी भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. आशंका है कि डंपर ने करीब 50 लोगों को रौंदा था.

जिसने भी यह हादसा देखा, सहर उठा. फिलहाल स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत कार्य कर रहा है. गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी.

ट्रैफिक डायवर्ट, कई किलोमीटर लंबा जाम

जिन गाड़ियों को डंपर ने कुछला था, उनमें अब तक लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो गईं. आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. हादसे के बाद मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है और आसपास के इलाके में भारी जाम की स्थिति बनी है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, डंपर तेज़ रफ्तार और अनियंत्रित था, जिसने कुछ ही सेकंड में चार गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. इसके बाद गाड़ियों को कुचलने का खौफनाक सिलसिला जारी रहा.