जयपुर: फायर सेफ्टी सिस्टम की अनदेखी पर एक्शन, 14 कोचिंग और लाइब्रेरी सील; कइयों को मिला नोटिस
Jaipur News In Hindi: जयपुर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने शहर के कोचिंग हब क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाकर फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच की. इस दौरान 8 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में आग लगने से कई छात्रों की मौत के बाद जयपुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जयपुर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने शहर के कोचिंग हब क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाकर फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच की.
अभियान के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर एनओसी, इमरजेंसी एग्जिट, अग्निशमन उपकरणों और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया. जांच में कई संस्थानों में गंभीर खामियां सामने आने पर नगर निगम ने 14 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील कर दिया.
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इन कोचिंग संस्थानों को किया गया सील
कार्रवाई की जद में कार्तिक कॉम्पिटिशन, अरावली क्लासेस, मेड गुरु, राजस्थान जाट क्लासेस, विजीपी क्लासेस, एएसपी क्लासेस, क्लास-24, करियर विल ऑफलाइन, इंटरनेशनल क्लासेस, गुरुकुल लाइब्रेरी, डीएन क्लासेस, मां सरस्वती लाइब्रेरी, डीएन लाइब्रेरी और कार्तिक लाइब्रेरी शामिल हैं.
24 से अधिक कोचिंग संस्थानों को थमाया नोटिस
इसके अलावा 24 से अधिक कोचिंग संस्थानों को फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किए गए हैं. प्रशासन ने इन संस्थानों को निर्धारित समय में कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं.
अधिकारियों ने जांच फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच
अधिकारियों ने यह भी जांचा कि भवनों में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, अग्निशमन उपकरण एक्सपायर तो नहीं हो चुके हैं और आपातकालीन निकासी मार्ग खुले तथा सुगम हैं या नहीं. संस्थानों से फायर एनओसी से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए.
कार्रवाई पर क्या बोला प्रशासन?
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि जयपुर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते हैं. ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है. प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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