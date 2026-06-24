हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRohit Sharma New ODI Record: वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम

Rohit Sharma New ODI Record: वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम

Rohit Sharma New ODI Record: रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में 69 गेंद खेलकर 79 रन बनाए थे. रोहित की 79 रनों की पारी में 3 छक्के और 9 चौके शामिल थे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 24 Jun 2026 06:36 AM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में, भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन दिन की वनडे सीरीज खेली गई थी. भारत ने तीनों वनडे मुकाबलों में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की है. रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में 69 गेंद खेलकर 79 रन बनाए थे. रोहित की 79 रनों की पारी में 3 छक्के और 9 चौके शामिल थे.

रोहित शर्मा के पास अपना शतक पूरा करना का मौका था,लेकिन रोहित शतक लगाने से चूक गए. हालांकि, रोहित शर्मा ने अच्छी पारी खेली और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली, वनडे सीरीज में इसका मनोवैज्ञानिक लाभ भी उनको मिलेगा.

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद, रोहित शर्मा भारत की तरफ से वनडे मैचों में अर्धशतक लगाने वाले, सबसे उम्रदाज खिलाड़ी भी बन गए हैं.

यह भी पढ़ें- Fifa World Cup 2026 में दुर्लभ नजारा, दो घंटे तक रुका रहा फ्रांस और इराक का मैच, वजह सुन चौंक पड़ेंगे आप

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल के साथ 170 रन की तगड़ी साझेदारी करके, भारतीय टीम के लिए जीत का रास्ता साफ कर दिया था. रोहित शर्मा  मुकाबले में 79 रनों की पारी के साथ, भारत की तरफ से वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं. रोहित शर्मा ने ये मुकाम भारतीय पूर्व क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ को पीछे छोड़कर हासिल किया है.

रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में अपना अर्धशतक 39 साल 51 दिन की उम्र में लगाया है. वहीं, भारतीय पूर्व क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ ने ये कमाल 39 साल 22 दिन की उम्र में किया था. रोहित शर्मा अब पहले स्थान पर आ गए हैं और मोहिंदर अमरनाथ दूसरे स्थान पर चले गए हैं.

इस सूची में तीसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं, उन्होंने ये कमाल 38 साल 329 दिन की उम्र में किया था. चौथे स्थान पर राहुल ट्रेविड़ ने ये कमाल 38 साल 248 दिन की उम्र में किया था. सुनील गावस्कर इस लिस्ट में 5वें स्थान पर मौजूद हैं और एमएस धोनी एस लीस्ट में छठे स्थान पर मौजूद हैं.

वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लीस्ट:-

1.39 साल 51 दिन-रोहित शर्मा
2.39 साल 22 दिन- मोहिंदर अमरनाथ
3.38 साल 329 दिन- सचिन तेंदुलकर 
4.39 साल 248 दिन- राहुल ट्रेविड़ 
5.38 साल 13 दिन- सुनील गावस्कर
6.38 साल 002 दिन- एमएस धोनी 

यह भी पढे़ं- न रन बनाए, न विकेट लिया और न ही कोई कैच पकड़ा फिर भी चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच, ऐसा क्या हुआ मैदान पर, जानिए

Published at : 24 Jun 2026 06:36 AM (IST)
Tags :
Mohinder Amarnath Rohit SHarma ODI SERIES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Rohit Sharma New ODI Record: वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
क्रिकेट
सुनील गावस्कर ने BCCI से कर दी बड़ी अपील, कहा- इस साल नहीं हुआ पर अगले साल ध्यान दें
सुनील गावस्कर ने BCCI से कर दी बड़ी अपील, कहा- इस साल नहीं हुआ पर अगले साल ध्यान दें
क्रिकेट
KKR के नए कप्तान बनेंगे हार्दिक पांड्या, ट्रेड डील में MI को चाहिए ये 2 खिलाड़ी! जानें क्या है अपडेट
KKR के नए कप्तान बनेंगे हार्दिक पांड्या, ट्रेड डील में MI को चाहिए ये 2 खिलाड़ी!
क्रिकेट
Watch: रोहित शर्मा के सीने पर पद्मश्री का सम्मान देख गदगद हुईं वाइफ रितिका, रिएक्शन का वीडियो वायरल
रोहित शर्मा के सीने पर पद्मश्री का सम्मान देख गदगद हुईं वाइफ रितिका, रिएक्शन का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, जानें US-ईरान शांति समझौते पर क्या हुई बात?
पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, US-ईरान पीस डील पर क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
इंडिया
बांग्लादेश में राम के अपमान पर भड़का भारत, कट्टरपंथियों को लेकर तारिक रहमान को दी ये कड़ी नसीहत
बांग्लादेश में राम के अपमान पर भड़का भारत, कट्टरपंथियों को लेकर तारिक रहमान को दी ये कड़ी नसीहत
टेलीविजन
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
आईपीएल 2026
KKR के नए कप्तान बनेंगे हार्दिक पांड्या, ट्रेड डील में MI को चाहिए ये 2 खिलाड़ी! जानें क्या है अपडेट
KKR के नए कप्तान बनेंगे हार्दिक पांड्या, ट्रेड डील में MI को चाहिए ये 2 खिलाड़ी!
इंडिया
पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब, भारत के सभी 36 राफेल सुरक्षित! एयरफोर्स ने जारी किए टेंडर दस्तावेज
पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब, भारत के सभी 36 राफेल सुरक्षित! एयरफोर्स ने जारी किए टेंडर दस्तावेज
इंडिया
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire News Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget