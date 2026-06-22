हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानKota News: हिस्ट्रीशीटर के अवैध आशियाना जमींदोज, 1 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जामुक्त

Kota News: हिस्ट्रीशीटर के अवैध आशियाना जमींदोज, 1 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जामुक्त

Kota News In Hindi: कोटा के गैंता गांव में भू माफियाओं पर पुलिस प्रशान ने शिकंजा कसा है. माफियाओं ने पुलिस चौकी की जमीन पर कब्जा कर रखा था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को धवस्त किया है.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 22 Jun 2026 11:50 PM (IST)
Preferred Sources

कोटा ग्रामीण पुलिस ने अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इटावा थाना क्षेत्र के गांव गैंता में एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है. इस दौरान हिस्ट्रीशीटर मांगीलाल मीणा और पप्पू कीर द्वारा किए गए कथित अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर मकान और बाड़े ध्वस्त कर दिए गए. कार्रवाई ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत की गई.

सरकारी जमीन पर भूमाफियों का कब्जा 

कोटा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के मुताबिक, ग्राम गैंता में राजस्थान सरकार द्वारा नई पुलिस चौकी के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई थी. उन्होंने ने कहा इस सरकारी जमीन पर इटावा के हिस्ट्रीशीटर मांगीलाल तथा पप्पू पुत्र किशनलाल कीर निवासी रघुनाथपुरा ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था. प्रशासन और नगरपालिका की ओर से नोटिस जारी करने के बाद संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग' के तहत की कार्रवाई 

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस प्रशासन और नगरपालिका की टीम भारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची. जेसीबी मशीनों की मदद से सरकारी भूमि पर बने मकानों और बाड़ों को हटाया गया. पुलिस के मुताबिक करीब साढ़े तीन बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक है. 

हरियाणा- राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी

'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग' के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों ने साफ किया है कि अपराधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. बता दें, कार्रवाई के दौरान कई जिलों के थानाधिकारी मौजूद रहे.

जोधपुर के पावटा अस्पताल में हड़कंप, सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 गंभीर

 

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 11:46 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Kota News: हिस्ट्रीशीटर के अवैध आशियाना जमींदोज, 1 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जामुक्त
कोटा: हिस्ट्रीशीटर के अवैध आशियाना जमींदोज, 1 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जामुक्त
राजस्थान
Rajasthan News: जोधपुर-कोटा में प्रसूताओं को इन्फेक्शन, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा
जोधपुर-कोटा में प्रसूताओं को इन्फेक्शन, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा
राजस्थान
NEET री-एग्जाम में पेपर लीक की कोशिश नाकाम, जयपुर में महिला अभ्यर्थी आईफोन के साथ पकड़ी गई
NEET री-एग्जाम में पेपर लीक की कोशिश नाकाम, जयपुर में महिला अभ्यर्थी आईफोन के साथ पकड़ी गई
राजस्थान
हरियाणा- राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी
हरियाणा- राजस्थान के यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, कई ट्रेनों के नए स्टॉपेज को दी मंजूरी
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Lucknow Coaching Center Fire: कोचिंग सेंटर में आग, गिर गए छात्र? | UP News | Yogi | Aliganj
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे हेलिकॉप्टर बनेगा और घातक
ईरान डील में उलझा रहा PAK, ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, अपाचे बनेगा और घातक
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'सफाई अभियान चलता रहेगा'
साउथ सिनेमा
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
स्पोर्ट्स
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
डोपिंग टेस्ट से इनकार, खिलाड़ी पर लगा 4 साल का बैन; 2023 में जीता था खिताब
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget