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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'पार्टी से कभी कोई पद नहीं मांगूंगा', राजस्थान कांग्रेस में उठापटक के बीच अशोक गहलोत का बड़ा बयान

'पार्टी से कभी कोई पद नहीं मांगूंगा', राजस्थान कांग्रेस में उठापटक के बीच अशोक गहलोत का बड़ा बयान

Ashok Gehlot News: राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दे दिया है. जिसके अब अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं.

Written By : मुबारिक खान |  Updated at : 23 Jun 2026 01:30 PM (IST)
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राजस्थान की सियासत से जुड़ा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है. उनके इस बयान को भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है. उनके हर बयान के अपने मायने होते हैं. ऐसे में इस बयान के भी क्या मायने हैं ये तो वक्त बताएगा. 

अशोक गहलोत ने कहा कि अब मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने लिए किसी पद की मांग न करूं. पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे वह जोधपुर की हो, जालौर की हो, पूरे राजस्थान की हो, या दिल्ली में संगठन के किसी पद की हो, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, लेकिन पार्टी से कभी खुद से कोई पद नहीं मांगूंगा. हाईकमान जो भी फैसला करेगा, मुझे मंजूर है. मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ (Politician) हूं. 

उन्होंने आगे कहा, "जब मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है, मैं इंदिरा गांधी के समय ही केंद्रीय मंत्री बन गया था तो फिर अब मैं किसी पद की लालसा क्यों रखूं?" फिलहाल उन्होंने कहा है कि वे किसी भी पद की लालसा नहीं रखते, न ही पार्टी से किसी पद की मांग करेंगे उनके इस बयान के बाद इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं. एक बार फिर अशोक गहलोत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. 

मैं थांसू दूर नहीं- अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहराता हूं कि 'मैं थांसू दूर नहीं' (मैं आपसे दूर नहीं हूं). अब मैं चाहे लंदन जाऊं, दिल्ली जाऊं, जयपुर रहूं, जोधपुर जाऊं या जालौर जाऊं, मैं राजस्थान की जनता से कभी दूर नहीं हो सकता. मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान वासियों की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य और धर्म है. 

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उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान की जनता ने मुझे पांच बार सांसद बनाया, छह बार विधायक बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया और तीन-तीन बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी. तीन बार मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं होती. ऐसे में गहलोत ने राजस्थान की जनता से अपना लगाव साझा किया है.

अशोक गहलोत ने की सोनिया गांधी की तारीफ

सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए अशोक गहलोत ने कहा, "सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुझ पर भरोसा जताकर न सिर्फ मुझे तीन बार मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि हर बार पूरे पांच-पांच साल तक काम करने का अवसर दिया. पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जहां अक्सर मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं. मुझे इस पार्टी और जनता से सब कुछ मिला है."

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 23 Jun 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot CONGRESS RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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