हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसुधांश पंत के बाद ये IAS अधिकारी बन सकते हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव, लिस्ट में ये नाम भी शामिल

सुधांश पंत के बाद ये IAS अधिकारी बन सकते हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव, लिस्ट में ये नाम भी शामिल

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्य सचिव पद की दौड़ में कई आईएएस अधिकारियों के नाम हैं, हालांकि इसमें सबसे मजबूत दावेदारी वी श्रीनिवासन के नाम की मानी जा रही है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Nov 2025 08:34 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के मुख्य सचिव के पद से सुंधाश पंत के डेप्यूटेशन के बाद अब नौकरशाही के नए मुखिया की तलाश तेज हो चुकी है. इसी बीच अलग अलग नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि कई वरिष्ठ अधिकारी इस दौड़ में भी शामिल हैं, लेकिन फिलहाल सूत्रों के अनुसार बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें केंद्र में डेप्यूटेशन पर गए वी. श्रीनिवासन का नाम फाइनल बताया जा रहा है

दरअसल, वी. श्रीनिवासन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो तेलंगाना के रहने वाले हैं. उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था. आईएएस वी. श्रीनिवास फिलहाल दिल्ली में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव हैं और उन्हें 2025-2028 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) का अध्यक्ष भी चुना गया है. 
उन्हें यह पद 75 सालों में पहली बार किसी भारतीय सिविल सेवक को मिला है. वी श्रीनिवासन सितम्बर 2026 में रिटायर होंगे. इनका ताल्लुक पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव के परिवार से भी है.

मुख्य सचिव की दौड़ में ये नाम भी शामिल

वी. श्रीनिवास:वी. श्रीनिवासन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. लंबे समय तक केंद्र में डेप्यूटेशन पर रहे हैं. वे साल 2018 से लेकर अब तक डेप्यूटेशन पर चल रहे हैं. जोधपुर और पाली के भी कलक्टर रहे हैं.

अभय कुमार

अभय कुमार 1992 बैच के अधिकारी अभय कुमार जल संसाधन विभाग में एसीएस रहे हैं और पंचायत और गृह विभाग में एसीएस रहे हैं. इसके अलावा कोटा, उदयपुर, धौलपुर, दौसा के कलक्टर भी रहे हैं.

रजत कुमार मिश्र

रजत कुमार मिश्र 1992 बैच के आईएएस अधिकारी रजत कुमार मिश्र साल 2019 से ही केंद्र में डेप्यूटेशन पर चल रहे हैं. वे जैसलमेर और जोधपुर के कलक्टर रहे हैं.

तन्मय कुमार

तन्मय कुमार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी तन्मय कुमार साल 2020 से अब तक केंद्र में डेप्यूटेशन पर चल रहे हैं. साल 2013 से 2018 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सचिव रहते हुए वे काफी प्रभावशाली थे. उस दौरान विपक्षी नेताओं ने भी उन पर कई बार नौकरशाहों को परेशान करने का आरोप लगाए थे. भरतपुर, अलवर, कोटा के कलक्टर रहे हैं.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 13 Nov 2025 08:34 PM (IST)
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
