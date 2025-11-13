जयपुर के हरमाड़ा में फिर दिखा डंपर का आतंक, बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर मौत
Jaipur Accident: हाल ही में जयपुर के हरमाड़ा में डंपर कहर देखने को मिला था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी. उसके बाद भी बेकाबू डंपरों का कहर थम नहीं रहा.
जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक बार फिर बेकाबू डंपर का कहर दिखाई दिया. जहां डंपर की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई. जबकि उसका साथी गौरी शंकर गंभीर रूप से घायल हो गया.
दरअसल, हरमाड़ा चौराहे पर डंपर की जोरदार टक्कर से बाइक सवार सोनू (30) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. जानकारी के मुताबिक दोनों युवक चोमू से जयपुर की ओर आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी और कई मीटर तक घसीटता चला गया. घायल को नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.
बता दें कि कुछ दिन पहले ही डंपर कहर देखने को मिला था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी. उसके बाद भी बेकाबू डंपरों का कहर थम नहीं रहा. पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है.
