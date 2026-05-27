बकरीद पर श्रावस्ती पुलिस अलर्ट मोड में, ड्रोन से निगरानी और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर

बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. उससे पहले शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार को संपन्न कराने के लिए श्रावस्ती पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है. जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ड्रोन से हो रही चप्पे-चप्पे की निगरानी

पुलिस प्रशासन ने जिले के संवेदनशील और अति-संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां विशेष सतर्कता बढ़ा दी है. ईदगाहों, मस्जिदों और कुर्बानी स्थलों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पैदल गश्त की जा रही है, वहीं प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पिकेट ड्यूटी को और मजबूत किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाते हुए ड्रोन कैमरों की मदद से आसमान से भी निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पुलिस की विशेष नजर बनी हुई है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि फेसबुक, व्हाट्सएप या एक्स (ट्विटर) पर कोई भी भ्रामक, भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की साइबर टीम 24 घंटे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में जुटी है.

त्योहार को लेकर धर्मगुरुओं और संभ्रांत नागरिकों से संवाद कर रहा प्रशासन

वहीं, भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार धर्मगुरुओं और संभ्रांत नागरिकों के साथ संवाद कर रहा है. एसपी राहुल भाटी ने कहा कि जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. उन्होंने सभी लोगों से शांति और आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है.