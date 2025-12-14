राजस्थान: हनुमानगढ़ हिंसा-यूरिया संकट पर कांग्रेस का BJP तंज, सरकार को बताया किसान विरोधी

राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुई हिंसा और प्रदेश में यूरिया की भारी किल्लत को लेकर कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर जोरदार हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि मौजूदा हालात में किसान बुरी तरह परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है.

हनुमानगढ़ में बातचीत की बजाय टकराव

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों में नाराजगी थी, ऐसे में सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए थी. लेकिन सरकार ने संवाद का रास्ता छोड़कर टकराव का रास्ता अपनाया, जिसका नतीजा हिंसा के रूप में सामने आया. उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को सुना जाता, तो हालात बिगड़ते ही नहीं.

17 दिसंबर की महापंचायत को कांग्रेस का समर्थन

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ किया कि किसानों ने 17 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया है और कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि हम पहले भी किसानों के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे. कांग्रेस किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी और हर हाल में उनके संघर्ष में साथ देगी.

डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने हनुमानगढ़ के विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण क्लीयरेंस से जुड़े मुद्दे मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी हैं. अगर इसमें कोई कमी है, तो इसके लिए कांग्रेस नहीं, बल्कि वर्तमान सरकार जवाबदेह है.

यूरिया संकट पर सरकार पर गंभीर आरोप

प्रदेश में यूरिया की किल्लत को लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि किसान यूरिया के लिए दर-दर भटक रहे हैं, जबकि कृषि मंत्री झूठे दावे कर रहे हैं. किसानों को यूरिया पाने के लिए आधार कार्ड नंबर लगाना पड़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि यूरिया मांगने वाले किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और हालात पहले कभी इतने खराब नहीं थे. उन्होंने कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है और किसानों के हिस्से की यूरिया उद्योगपतियों को दी जा रही है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हनुमानगढ़ हिंसा और यूरिया संकट जैसे मुद्दों को आने वाले विधानसभा सत्र में जोर-शोर से उठाया जाएगा. उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों की अनदेखी जारी रही, तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी.