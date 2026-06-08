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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'इनपुट से आउटपुट निकल आया', कृषि विभाग रिश्वतकांड पर डोटासरा का किरोड़ी लाल मीणा पर पलटवार

'इनपुट से आउटपुट निकल आया', कृषि विभाग रिश्वतकांड पर डोटासरा का किरोड़ी लाल मीणा पर पलटवार

Rajasthan Politics: चंडीगढ़ से जयपुर लौटते समय मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि इस मामले में'खीझ निकालने'जैसी बात कहां से आ गई, जबकि सरकार उनकी है और एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 08 Jun 2026 11:04 PM (IST)
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राजस्थान के जयपुर  कृषि विभाग में कथित कमीशनखोरी और एसीबी कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर पलटवार किया है.चंडीगढ़ से जयपुर लौटते समय मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि इस मामले में'खीझ निकालने'जैसी बात कहां से आ गई, जबकि सरकार उनकी है और एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है.

डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने संबंधित लोगों को इनपुट जुटाने के लिए लगाया हुआ था.अब जब इनपुट से आउटपुट निकल आया है तो एसीबी को जांच करनी चाहिए कि कौन क्या ले रहा था और किसे दे रहा था.उन्होंने कहा कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

पार्टी करेगी जानकारी पर प्रेस वार्ता 

गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि यदि जांच में पूरी सच्चाई सामने नहीं आती है और कांग्रेस के पास इस मामले से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी आती है तो पार्टी अलग से प्रेस वार्ता कर पूरे तथ्य सार्वजनिक करेगी.इस्तीफे की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं.उन्होंने कहा कि पद छोड़ने की बात तो वे रोजाना कहते हैं.पहले भी वे पूरे 12 महीने निष्क्रिय रहे थे.

यह भी पढ़ें: Jaipur News: जयपुर में नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई के बाद 'योगी मॉडल' की चर्चा

निष्पक्ष जांच की मांग उठाई 

डोटासरा ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री के अधीन काम करने वाली सरकारी एजेंसी एसीबी ने मामला दर्ज किया है और 2 करोड़ 33 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं.उन्होंने कहा कि जब स्वयं किरोड़ी लाल मीणा यह मान रहे हैं कि संबंधित लोगों को उन्होंने इनपुट के लिए लगाया था, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर यह 'इनपुट-आउटपुट' का पूरा खेल क्या है.इसकी निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए. अभी इस मामले में सत्तारूढ़ बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 08 Jun 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
Kirodi Lal Meena Govind Singh Dotasara RAJASTHAN NEWS
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