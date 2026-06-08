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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: जयपुर में नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई के बाद 'योगी मॉडल' की चर्चा

Jaipur News: जयपुर में नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई के बाद 'योगी मॉडल' की चर्चा

Jaipur News In Hindi: सड़क चौड़ीकरण में रुकावट का सबब बनी इस मस्जिद को सरकारी बुलडोजरों के जरिए आज जमींदोज कर दिया गया है. जयपुर विकास प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई करीब साढ़े छह घंटे तक चली है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 08 Jun 2026 10:15 PM (IST)
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राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर के मालवीय नगर इलाके में स्थित चार मंजिला नूरानी मस्जिद अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है. सड़क चौड़ीकरण में रुकावट का सबब बनी इस मस्जिद को सरकारी बुलडोजरों के जरिए आज जमींदोज कर दिया गया. जयपुर विकास प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई करीब साढ़े छह घंटे तक चली.

हालांकि नूरानी मस्जिद के साथ ही एक दरगाह, सत्संग भवन और दो छोटे मंदिरों पर भी बुलडोजर चला. बुलडोजर एक्शन भले ही जयपुर में हुआ हो, लेकिन यहां चर्चा यूपी के 'योगी मॉडल' की ही रही. मस्जिद के मलबे में तब्दील होने के बाद शुरू हुई सियासत का केंद्र बिंदु योगी का बुलडोजर मॉडल ही रहा.

इंटरनेट सेवाएं बंद 

चार मंजिला मस्जिद समेत पांच धार्मिक स्थल भले ही कुछ ही घंटे में बुलडोजरों के जरिए मलबे के ढेर में तब्दील कर दिए गए हो, लेकिन रास्ते अभी भी बैरिकेड हैं. इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई. पुलिस प्रशासन की चौकसी बरकरार है.जिन धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाया गया, वहां के रास्तों को कल तक बंद रखे जाने की योजना है.

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यहां मलबा हटाकर जमीन को समतल किए जाने का काम आज देर रात तक पूरा होने की उम्मीद है. प्रशासन इन जगहों पर सड़क निर्माण पूरा होने के बाद ही रास्तों को खोलने की तैयारी में है.

सुबह सात बजे से शुरू हुआ एक्शन 

मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन सुबह करीब सात बजे शुरू हुआ और दोपहर डेढ़ बजे तक चला. चार मंजिला नूरानी मस्जिद और उसमें संचालित हो रहे मदरसे को तीन हिस्सों में गिराया गया. बुलडोजर कार्रवाई से पहले मस्जिद के चारों तरफ हरा पर्दा लगा दिया गया था. बिजली काट दी गई थी. करीब एक किलोमीटर के दायरे में अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ था. किसी को भी ना तो सड़कों और गलियों पर चलने की इजाजत थी और ना ही घरों से बाहर निकलने की.

कांग्रेस ने जताई आपत्ति 

मस्जिद भले ही मलबे में तब्दील हो चुकी हो लेकिन अब इस पर जमकर सियासत हो रही है. कांग्रेस पार्टी खुलकर कह रही है कि यूपी में योगी के बुलडोजर वाले मॉडल को राजस्थान में भी लागू किया जा रहा है. इसे कतई होने नहीं दिया जाएगा.जयपुर शहर से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी का कहना है कि मस्जिद पर बुलडोजर मनमाने तरीके से चलाया गया है. वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने के लिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया है.

राजस्थान का वक्फ बोर्ड भी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह गलत बता रहा है. वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली विकास प्राधिकरण के मस्जिद के अवैध होने के दावों को पूरी तरह गलत बता रहे हैं.

बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस को घेरा 

दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले में कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है. बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक बालमुकुंद आचार्य का सवाल है कि कांग्रेस को आखिरकार सिर्फ मस्जिद टूटने से ही दिक्कत क्यों है. विधायक बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि बुलडोजर एक्शन के चलते यूपी में बड़ा बदलाव हुआ है और वह विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है. अगर ऐसे में यहां भी बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

बहरहाल इस पूरे मामले में प्रशासन का कई दिनों का होमवर्क काम आया.कार्रवाई को लेकर सवाल ज़रूर उठाए गए और विवाद भी खड़ा किया गया लेकिन किसी तरह का विरोध या हंगामा नहीं होने दिया गया. जयपुर प्रशासन की अपील और सख्ती दोनों ही काम आई. हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई करने वाले जयपुर विकास प्राधिकरण या जयपुर का प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं और औपचारिक तौर पर कुछ भी बोलने को कतई तैयार नहीं है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Jun 2026 10:14 PM (IST)
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