हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसीकर में सूटकेस ब्लास्ट, तांत्रिक के कहने पर फेंका गया था सामान, हिरासत में 5 लोग, मुख्य आरोपी फरार

सीकर में सूटकेस ब्लास्ट, तांत्रिक के कहने पर फेंका गया था सामान, हिरासत में 5 लोग, मुख्य आरोपी फरार

Suitcase Blast Case: सीकर के गणेश्वर धाम में सूटकेस ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है. तांत्रिक के कहने पर पूजा सामग्री विसर्जन के लिए लाई गई थी.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 Feb 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके में स्थित गणेश्वर धाम पर हफ्ते भर पहले हुए सूटकेस ब्लास्ट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक यह मामला तंत्र-मंत्र और पूजा सामग्री से जुड़ा हुआ है. इस केस में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी तांत्रिक अभी फरार है.

तांत्रिक ने दिया था सूटकेस

एडिशनल एसपी लोकेश मीणा ने बताया कि झुंझुनू के उदयपुरवाटी और गुढ़ागढौजी थाना इलाके के कुछ लोग अपने निजी काम के लिए मेवात के नूंह निवासी एक तांत्रिक के संपर्क में आए थे.

तांत्रिक ने उन्हें एक सूटकेस दिया, जिसमें पूजा और तंत्र-मंत्र से जुड़ा सामान रखा गया था. उसने इन लोगों से कहा था कि इस सूटकेस का विसर्जन गणेश्वर धाम में कर दें.

सीढ़ियों पर गिरा और हो गया ब्लास्ट

पुलिस के अनुसार, जब ये लोग गणेश्वर धाम पहुंचे और विसर्जन के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी सीढ़ियों पर सूटकेस अचानक गिर गया. गिरते ही उसमें जोरदार धमाका हो गया.

इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. हालांकि, ब्लास्ट किस वजह से हुआ, यह अभी साफ नहीं है. सूटकेस में ऐसा कौन-सा मैटेरियल था जिससे विस्फोट हुआ, इसकी जांच जारी है.

5 आरोपी डिटेन, तांत्रिक फरार

घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी राघवेंद्र सुहासा और एसपी प्रवीण नायक नुनवात मौके पर पहुंचे थे. पुलिस ने टीम बनाकर जांच शुरू की. करीब 5 दिन की जांच के बाद दिनेश कुमार जांगिड, जयराम सैनी, हरिराम, निर्मल और तांत्रिक के सहयोगी सद्दाम उर्फ राजू उर्फ काला को हिरासत में लिया गया है. इनसे पूछताछ जारी है.

मुख्य आरोपी तांत्रिक अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही ब्लास्ट की असली वजह साफ हो पाएगी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई है.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Sikar News RAJASTHAN NEWS Suitcase Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
सीकर में सूटकेस ब्लास्ट, तांत्रिक के कहने पर फेंका गया था सामान, हिरासत में 5 लोग, मुख्य आरोपी फरार
सीकर में सूटकेस ब्लास्ट, तांत्रिक के कहने पर फेंका गया था सामान, हिरासत में 5 लोग
राजस्थान
राजस्थान विधानसभा में गौ माता पर सियासी संग्राम, ‘राज्य माता’ के दर्जे पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने
राजस्थान विधानसभा में गौ माता पर सियासी संग्राम, ‘राज्य माता’ के दर्जे पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने
राजस्थान
Jaipur Accident: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
राजस्थान
रमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बालमुकुंद आचार्य बोले, 'किसी को दिक्कत होती है तो...'
रमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बालमुकुंद आचार्य ने उठाए सवाल, 'कानून का पालन करना चाहिए'
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी
बलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
ट्रंप के तेल वाले खेल में उलझा भारत? अमेरिका से खरीदना पड़ रहा महंगा, चीन को इन देशों से बंपर डिस्काउंट
ट्रंप के तेल वाले खेल में उलझा भारत? अमेरिका से खरीदना पड़ रहा महंगा, चीन को इन देशों से बंपर डिस्काउंट
हेल्थ
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
यूटिलिटी
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget