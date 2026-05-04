राजस्थान के सीकर में घर में सो रहे परिवार पर हमला, पिता को उतारा मौत के घाट, 3 की हालत गंभीर

राजस्थान के सीकर जिले से भयानक हत्याकांड का मामला सामने आया है. यहां पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें परिवार के मखुया की मौत हो गई और उसकी पत्नी, बेटे और मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी क्षेत्र के तिहावली गांव की है. यहां एक ही परिवार पर हुए जानलेवा हमले से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. घटना में प्रकाश सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी, मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलग-अलग अस्पतालों में रेफर किया गया है. बेटे की हालत गंभीर होने पर उसे सीकर से जयपुर भेजा गया.

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घर में घुस आए और शुरू कर दिया हमला

जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात करीब 12 बजे परिवार घर में सो रहा था, तभी अज्ञात हमलावर घर में घुस आए और लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से अचानक हमला कर दिया. हमले में घर के मुखिया प्रकाश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर तीन घंटे तक नहीं पहुंची तो घायलों ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, जो घर से काफी दूर रहते हैं. जब तक सभी को अस्पताल लेकर आया गया तबतक काफी देर हो चुकी थी. प्रकाश सिंह ने दम तोड़ दिया था.

हमले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की पत्नी ने गांव के सरपंच प्रतिनिधि और उनके परिजनों पर पुरानी रंजिश के चलते हमला कराने का आरोप लगाया है. घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

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