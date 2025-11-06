राजस्थान के डीडवाना कुचामन पुलिस से जुड़ा एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर जिला पुलिस के एक्स हैंडल से राहुल गांधी की एक पोस्ट को शेयर किया गया. इसमें राहुल गांधी 'वोट चोरी' से जुड़े मुद्दे को उठा रहे थे. यह मामला हरियाणा चुनाव में हुए वोट चोरी के दावों से जुड़ा था, जिसमें राहुल गांधी ने कथित तौर पर कुछ तथ्य सामने रखे थे.

इस पोस्ट को डीडवाना कुचामन पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया. कुछ ही समय में डीडवाना पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट से इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया.

मामला सामने आते ही मचा हंगामा

पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी की पोस्ट शेयर होने के बाद यह मामला मीडिया तक पहुंचा. इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पहले पोस्ट को डिलीट किया और उसके बाद एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस पोस्ट का समर्थन नहीं करते.

वहीं, इस मामले में अकाउंट हैक होने की आशंका लगाई गई है और ऑपरेटर की भूमिका की पड़ताल करवाई जा रही है. इसकी जांच एडिशनल SP हिमांशु शर्मा कर रहे हैं. फिलहाल, ऑपरेटर्स को लाइन हाज़िर कर दिया गया है.

वायरल पोस्ट ने बढ़ाई चर्चा

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद हर तरफ़ चर्चा हो रही है. हालांकि, इस मामले के बाद पुलिस को अपनी ओर से सफाई पेश करनी पड़ी लेकिन अब देखना होगा यह केवल मानवीय भूल थी या फिर जानबूझकर किया गया कारनामा. फिलहाल, इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है.

एडिशनल SP हिमांशु शर्मा इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह तकनीकी गलती थी या जानबूझकर किया गया कार्य.

यह भी पढ़ें: अंता उपचुनाव: BJP के प्रचार को मिलेगी धार, पहली बार साथ दिखेंगे CM भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे