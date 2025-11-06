हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअंता उपचुनाव: BJP के प्रचार को मिलेगी धार, पहली बार साथ दिखेंगे CM भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे

अंता उपचुनाव: BJP के प्रचार को मिलेगी धार, पहली बार साथ दिखेंगे CM भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे

Anta Bypolls: अंता उपचुनाव में पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक साथ मंच साझा करेंगे. बीजेपी के रोड शो में दोनों नेता एक ही रथ पर सवार होकर करेंगे शक्ति प्रदर्शन.

By : मुबारिक खान | Updated at : 06 Nov 2025 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

अंता विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में आज एक ख़ास तस्वीर देखने को मिलेगी प्रदेश में बीजेपी सरकार को बने क़रीब दो वर्ष का समय पूरा हो चुका है लेकिन ऐसी तस्वीर जिसका सबको इंतज़ार कर रहा है आज पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों एक साथ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे.

इससे पहले ऐसी तस्वीर बीजेपी से कभी सामने नहीं आई. साल 2024 में भी उप चुनाव हुए थे, लेकिन दोनों नेता साथ नजर नहीं आए. अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज दोनों नेता एक रोड शो के दौरान एक ही रथ पर सवार होकर प्रचार करेंगे.

कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर

एक ओर जहां कांग्रेस अपने प्रत्यक्षी नेता प्रमोद जैन भाया के समर्थन में पहले ही ताकत झोंक चुकी हैं. वहीं, BJP अपने प्रत्याक्षी मोरपाल सुमन के पक्ष में रोड शो करने जा रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल होंगी. इस दौरान रथ पर बीजेपी प्रत्याक्षी मोरपाल सुमन झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह भी रथ पर मौजूद रहेंगे. यह रथ मांगरोल क्षेत्र के सुभाष चंद्र बोस सर्किल से रवाना होगा. रोड शो के दौरान जगह जगह पुष्पवर्षा है और स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं करीब 51 जगह पर स्वागत कार्यक्रम होंगे.

ऐसा पहली बार हो रहा है जब वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों एक साथ प्रचार कर रहे हो. आपको बता दें साल 2024 में भी 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, लेकिन ऐसी तस्वीरें तब भी सामने नहीं आई थीं. इस बार हाड़ौती की अंता सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी नेताओं ने ताकत झोंक रखी है. हाड़ौती क्षेत्र को वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है. अंता सीट पर हो रहा उपचुनाव जिसके चुनावी नतीजों का असर निश्चित ही वसुंधरा राजे की राजनीति पर भी पड़ेगा. ऐसे में इस सीट पर चुनाव जीतना उनके लिए भी मायने रखता है.

चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें

वहीं अब देखना होगा आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये रोड शो चुनावी नतीजों पर कितना असर डाल पाएगा ये तो 14 तारीख़ को आने वाले नतीजों में साफ़ हो जाएगा. 

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 06 Nov 2025 02:23 PM (IST)
Tags :
Vasundhara Raje Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS Anta Bypoll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
ट्रेंडिंग
पुष्कर मेले में ऊंट की सवारी करने पहुंचा था विदेशी कपल, पीठ पर बैठते ही बिगड़ा बैलेंस और फिर... देखें वीडियो
पुष्कर मेले में ऊंट की सवारी करने पहुंचा था विदेशी कपल, पीठ पर बैठते ही बिगड़ा बैलेंस और फिर... देखें वीडियो
हेल्थ
Anunay Sood Death Reason: अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण
अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण
जनरल नॉलेज
भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार
भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget