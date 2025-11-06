अंता उपचुनाव: BJP के प्रचार को मिलेगी धार, पहली बार साथ दिखेंगे CM भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे

अंता विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में आज एक ख़ास तस्वीर देखने को मिलेगी प्रदेश में बीजेपी सरकार को बने क़रीब दो वर्ष का समय पूरा हो चुका है लेकिन ऐसी तस्वीर जिसका सबको इंतज़ार कर रहा है आज पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों एक साथ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे.

इससे पहले ऐसी तस्वीर बीजेपी से कभी सामने नहीं आई. साल 2024 में भी उप चुनाव हुए थे, लेकिन दोनों नेता साथ नजर नहीं आए. अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज दोनों नेता एक रोड शो के दौरान एक ही रथ पर सवार होकर प्रचार करेंगे.

कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर

एक ओर जहां कांग्रेस अपने प्रत्यक्षी नेता प्रमोद जैन भाया के समर्थन में पहले ही ताकत झोंक चुकी हैं. वहीं, BJP अपने प्रत्याक्षी मोरपाल सुमन के पक्ष में रोड शो करने जा रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल होंगी. इस दौरान रथ पर बीजेपी प्रत्याक्षी मोरपाल सुमन झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह भी रथ पर मौजूद रहेंगे. यह रथ मांगरोल क्षेत्र के सुभाष चंद्र बोस सर्किल से रवाना होगा. रोड शो के दौरान जगह जगह पुष्पवर्षा है और स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं करीब 51 जगह पर स्वागत कार्यक्रम होंगे.

ऐसा पहली बार हो रहा है जब वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों एक साथ प्रचार कर रहे हो. आपको बता दें साल 2024 में भी 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, लेकिन ऐसी तस्वीरें तब भी सामने नहीं आई थीं. इस बार हाड़ौती की अंता सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी नेताओं ने ताकत झोंक रखी है. हाड़ौती क्षेत्र को वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है. अंता सीट पर हो रहा उपचुनाव जिसके चुनावी नतीजों का असर निश्चित ही वसुंधरा राजे की राजनीति पर भी पड़ेगा. ऐसे में इस सीट पर चुनाव जीतना उनके लिए भी मायने रखता है.

चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें

वहीं अब देखना होगा आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये रोड शो चुनावी नतीजों पर कितना असर डाल पाएगा ये तो 14 तारीख़ को आने वाले नतीजों में साफ़ हो जाएगा.