जयपुर: गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के आरोपी ने किया सरेंडर, पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश

पिंक सिटी जयपुर में सरेराह गर्भवती महिला से छेड़खानी की चर्चित घटना के मुख्य आरोपी ने मध्य प्रदेश की मुरैना जिले की कोर्ट में सरेंडर किया है. जयपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी को अपने साथ लेकर आई. यहां आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की तो हाथ और पैर टूट गया.

जयपुर पुलिस ने आरोपी को पनाह देने वाले दो मददगारों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी शातिर अपराधी है. वह महिलाओं से छेड़खानी का आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में 33 क्रिमिनल केस दर्ज हैं.

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आरोपी पर दर्ज हैं कई मामले



महिला से छेड़छाड़ के आरोपी पर जयपुर में भी पांच मामले दर्ज हैं. पांच में तीन केस छेड़खानी की घटना से जुड़े हुए हैं. प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए मुख्य आरोपी का नाम राहुल गुर्जर उर्फ राज है. 33 साल का राज मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है.

मुख्य आरोपी ने 15 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मुरैना में एक पुराने क्रिमिनल केस में सरेंडर करने की अर्जी दी थी. मुरैना में सरेंडर करने की जानकारी मिलने पर जयपुर पुलिस ने कोर्ट से अनुमति लेकर उसका प्रोडक्शन वारंट तैयार कराया. प्रोडक्शन वारंट पर उसे जयपुर लाया गया है

आरोपी की मदद करने पर दो युवक गिरफ्तार

पुलिस ने मुख्य आरोपी राज की मदद करने के दो आरोपियों जयपुर के शुभम अग्रवाल उर्फ सिद्धार्थ और बाबूलाल बराला को गिरफ्तार किया है. इन दोनों ने घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को छिपने में मदद की थी और कार मुहैया कराकर उसके भागने का इंतजाम कराया था.

मुख्य आरोपी राहुल जयपुर में एक स्पा सेंटर में काम करता था. यह स्पा सेंटर गिरफ्तार किए गए मददगार आरोपियों के हैं. 25 मार्च को उसने जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र की एक गली में पैदल जा रही गर्भवती महिला को पीछे से दबोच लिया था.

महिला ने की थी पुलिस में शिकायत

महिला ने पुलिस में शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. 5 दिन पहले छेड़खानी की इस घटना का सीसीटीवी सामने आया था. सीसीटीवी सामने आने के बाद जयपुर पुलिस हरकत में आई थी. पुलिस ने न सिर्फ इस मामले में एफआईआर दर्ज की, बल्कि केस दर्ज करने में लापरवाही बरतने वाले असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर समेत दो पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया.

छेड़खानी की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. इस वायरल वीडियो ने जयपुर पुलिस की खूब किरकिरी कराई थी. हालांकि मुख्य आरोपी के गिरफ्त में आने के बाद जयपुर पुलिस ने अब राहत की सांस ली है. लेकिन मुख्य आरोपी के कोर्ट में सरेंडर कर देने की घटना ने जयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं.

आरोपी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

जयपुर के ईस्ट जोन की डीसीपी रंजीता शर्मा के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा है कि राजस्थान पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजग है और अपराध की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए आरोपी ने फरारी के दौरान अपना हुलिया भी बदल लिया था और वह लगातार ठिकाने भी बदल रहा था.

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