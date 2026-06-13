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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानKasganj News: कासगंज में भीषण सड़क हादसा, गंगा में नहाने जा रहे भरतपुर के 3 श्रद्धालुओं की मौत, 37 घायल

Kasganj News: कासगंज में भीषण सड़क हादसा, गंगा में नहाने जा रहे भरतपुर के 3 श्रद्धालुओं की मौत, 37 घायल

Kasganj News In Hindi: UP के कासगंज में भीषण सड़क हादसा. गंगा स्नान के लिए सोरों जी जा रहे भरतपुर के श्रद्धालुओं की प्राइवेट बस UP रोडवेज से टकराई. हादसे में 3 की मौत, 37 घायल.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 13 Jun 2026 11:02 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. राजस्थान के भरतपुर जिले से गंगा स्नान (सोरों जी) के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक प्राइवेट बस सामने से आ रही यूपी रोडवेज (UP Roadways) की बस से टकरा गई. इस भीषण भिड़ंत में भरतपुर के रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 37 लोग घायल हो गए हैं. सभी यात्री आपस में रिश्तेदार और एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं.

हादसे के मुख्य बिंदु

प्राइवेट बस के ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आना. बस में भरतपुर (बयाना थाना क्षेत्र) के करीब 40 महिला-पुरुष सवार थे. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को कासगंज से आगरा और अलीगढ़ रेफर किया गया है.

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ड्राइवर को आई झपकी और हो गया भीषण हादसा

बस में सवार चश्मदीद बालक दीपक ने बताया कि परिवार और रिश्तेदारी के करीब 40 लोग सोरों जी स्थित गंगा घाट पर नहाने के लिए रात करीब 1 बजे घर से निकले थे. यात्रा के लिए एक प्राइवेट बस किराये पर ली गई थी.

दीपक के मुताबिक, "सुबह जब बस कासगंज पहुंची, तभी ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आ गई. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमारी बस सामने से आ रही एटा डिपो की यूपी रोडवेज बस से जा टकराई."

मची चीख-पुकार, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू

टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों के आगे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत दौड़े और बस में फंसे घायलों को बाहर निकालना शुरू किया.

सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं. सभी घायलों को तुरंत कासगंज के अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, एटा रोडवेज की बस में सवार 4-5 यात्रियों को भी मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें कासगंज में ही भर्ती कराया गया है.

मृतकों की पहचान

कासगंज अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल कई लोगों को आगरा और अलीगढ़ रेफर कर दिया गया. कई घायलों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी चल रहा है. इस दर्दनाक घटना में तीन बुजुर्गों की जान चली गई है:

  • गिर्राज सिंह (85 वर्ष): निवासी फरसो. (कासगंज अस्पताल में मृत घोषित)
  • पीतम (65 वर्ष): निवासी नगला कुर्वारिया. (कासगंज अस्पताल में मृत घोषित)
  • राम धकेली (75 वर्ष): निवासी नगला कुर्वारिया. (इन्हें गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया था. वहां से परिजन उन्हें वापस भरतपुर लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी सांसें थम गईं.)

इस दुखद घटना के बाद भरतपुर स्थित मृतकों के गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय पुलिस हादसे की आगे की जांच कर रही है.

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Published at : 13 Jun 2026 11:02 PM (IST)
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Kasganj News Bhratpur News RAJASTHAN NEWS ROAD ACCIDENT
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