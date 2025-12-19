राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के गुरुवार (18 दिसंबर) को सिरोही आगमन के दौरान राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया. जयपुर से विशेष चार्टर्ड प्लेन से सिरोही हवाई पट्टी पहुंचे डिप्टी सीएम जैसे ही बाहर निकले, पहले से मौजूद एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. छात्रों ने काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराया, जिससे कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

ज्ञापन देने से रोकने पर भड़के छात्र

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी. इसी बात से नाराज होकर छात्रों ने काले झंडे दिखाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया. एनएसयूआई का आरोप है कि प्रदेश सरकार के शीर्ष नेता जनता के सवालों से बच रहे हैं और जवाब देने से कतरा रहे हैं.

हवाई पट्टी पर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात था. जैसे ही नारेबाजी तेज हुई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलते हुए सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया. पुलिस के प्रयास से स्थिति पर काबू पा लिया गया, हालांकि कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण रहा. राहत की बात यह रही कि किसी तरह की बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई.

राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में उतरे कार्यकर्ता

यह पूरा प्रदर्शन एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक दशरथ सिंह नरूका के नेतृत्व में किया गया. उनके साथ वनपाल सिंह, पदमपाल सिंह, भूपेंद्र कुमार सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे. सभी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया.

भाजपा नेताओं ने किया औपचारिक स्वागत

प्रदर्शन से पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का सिरोही हवाई पट्टी पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और भाजपा के स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया. इस दौरान सहकारिता मंत्री गौतम दक, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी भी मौजूद रहे. कुछ देर रुकने के बाद डिप्टी सीएम का काफिला भीनमाल के लिए रवाना हो गया.

हवाई पट्टी पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब डिप्टी सीएम से प्रदेश में विधायक मद से जुड़े कथित घोटाले को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. डिप्टी सीएम ने सिर्फ इतना कहा कि वे निजी कार्यक्रम में आए हैं और इस विषय पर कुछ नहीं कहेंगे.

NSUI कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ मामला

काले झंडे दिखाने और बिना अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. कोतवाली थाना पुलिस ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक दशरथ सिंह नरूका सहित कई नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस के अनुसार, हवाई पट्टी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कानून व्यवस्था बाधित करने का प्रयास किया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(2), 132 और 223 के तहत एफआईआर दर्ज की है.