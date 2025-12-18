चांदी के दाम एक बार फिर आसमान पर हैं. बढ़ी हुई कीमतों ने इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चांदी की कीमतों ने अब दो लाख रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. पिछले करीब दस महीनों में चांदी के दाम ढाई गुना तक बढ़ गए हैं. कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोत्तरी ने जहां शादियों के सीजन में लोगों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है, वहीं इसका असर देश में मशहूर जयपुर के जौहरी बाजार में भी देखने को मिल रहा है.

जो बाजार आम दिनों में खरीदारों की भीड़ से गुलजार रहता था, वहां इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है. जो लोग जयपुर के जौहरी बाजार आ रहे हैं, वह पसंद के बजाय जेब को देखकर खरीददारी कर रहे हैं. वैसे जानकारों का दावा है कि चांदी की बढ़ी हुई कीमतें फिलहाल कम होने वाली नहीं है. नए साल में दाम सवा दो लाख का आंकड़ा पार कर जाएंगे.

इस वजह से बढ़ रहे दाम!

कीमतों में बढ़ोतरी की दो सबसे बड़ी वजह कई देशों में हो रहे युद्ध के चलते इंटरनेशनल मार्केट के इफेक्ट और देश में तमाम लोगों द्वारा बैंकों में पैसा जमा करने के बजाय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोने और चांदी की खरीददारी किया जाना है.

2 लाख के पार हुई चांदी

साल 2025 के जनवरी और फरवरी महीने में जयपुर के जौहरी बाजार में चांदी 80 से 85 हजार रुपये किलो बिक रही थी. महीने दर महीने कीमतें बढ़ती चली गई और दाम आसमान छूने लगे. आज दाम दो लाख छह हज़ार रुपये पहुंच गए हैं. ज्वेलरी मार्केट में चांदी और दूसरे गिफ्ट आइटम खरीदने आए लोग कीमत सुनकर ही हैरान हो रहे हैं. लोग पसंद की खरीददारी नहीं कर पा रहे हैं.

कीमत सुनकर वापस लौट रहे ग्राहक

मित्तल ज्वेलर्स के संचालक आरसी मित्तल के मुताबिक बाजार पर इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है. ना सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है, बल्कि लोग मन से खरीददारी भी नहीं कर पा रहे हैं. यहां चांदी की ज्वेलरी खरीदने के लिए आई प्रीति नाम की महिला कीमत सुनने के बाद वह बिना खरीददारी किए हुए वापस लौट गई. कई दूसरे ग्राहकों का भी यही हाल था.

'फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं'

जयपुर ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सोने चांदी के एक्सपर्ट कैलाश मित्तल के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. अगले दो महीने में ही दाम सवा दो लाख के आंकड़े को पार कर सकते हैं.