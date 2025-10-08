हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: 'सरकार में न काम करने की सोच, न क्षमता', LPG सिलेंडर ट्रक हादसे पर भड़के सचिन पायलट

राजस्थान: 'सरकार में न काम करने की सोच, न क्षमता', LPG सिलेंडर ट्रक हादसे पर भड़के सचिन पायलट

Sachin Pilot News: दूदू हादसे पर सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया. वहीं बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि जनता मन बना चुकी है, बदलाव तय है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 08 Oct 2025 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के दूदू इलाके में गैस सिलेंडरों से भरे खड़े ट्रक और केमिकल टैंकर के बीच हुई भयंकर दुर्घटना के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में बार-बार इस तरह के हादसे होना प्रशासन और सरकार की लापरवाही को दिखाता है.

‘लापरवाही से बढ़ रहे हादसे, सरकार का ध्यान नहीं’

सचिन पायलट ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा बड़ा हादसा हुआ हो. उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले जबलपुर के पास बाघरोड़ा में भी एक टैंकर विस्फोट की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने उन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया.

पायलट ने कहा, “बार-बार हादसे हो रहे हैं. पहले बाघरोड़ा जबलपुर के पास एक टैंकर का विस्फोट हुआ. बहुत लोग उसमें जल कर मर गए थे. दोबारा इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं. तो मुझे लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यातायात है, मैनेजमेंट है, उसमें सरकार का ध्यान नहीं है.”

उन्होंने कहा कि “इस सरकार में या तो करने की क्षमता नहीं है या काम करने की सोच नहीं है. क्योंकि अस्पताल में आग लग रही है, दवाई पी कर बच्चे मर रहे हैं, सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, टैंकर में ब्लास्ट हो रहा है. तो यह पूरा जो प्रशासन के काम करने का तरीका है, इसको दोबारा हमें चिंतन करना चाहिए कि जनसेवा के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए आए हैं.”

‘बिहार में बदलाव की हवा चल रही है’

सचिन पायलट ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और गठबंधन को जमीन पर मजबूत समर्थन मिल रहा है.

उन्होंने कहा, “बिहार में तो पूरी जनता मन बना चुकी है. बदलाव निश्चित होगा. 20 साल से लोग ऊब चुके हैं. हमारा गठबंधन बहुत सक्रिय है. धरातल पर बहुत जन समर्थन है. यह बदलाव की खुशबू अब गांव-गांव में पहुंच चुकी है.” उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगा.

सचिन पायलट ने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है, 14 नवंबर को भारी बहुमत के साथ हमारे गठबंधन को जनता आशीर्वाद देगी. हम सीटों का बंटवारा जल्द घोषित करेंगे और सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे. यह पहला चुनाव होगा जहां जनता बदलाव और सकारात्मक विकल्प की तलाश में है और वह कामयाब होगी.

और पढ़ें
Published at : 08 Oct 2025 12:26 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: सीट शेयरिंग पर मंथन, Chirag Paswan का 'लड़ना सीखो' संदेश के क्या हैं मायने?
Rajasthan Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर 'अग्नि-कांड', केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर
Puncture Mafia: Bengaluru की सड़क पर मौत का जाल, 1.5 KM तक कीलें!
Early Snowfall: पहाड़ों पर सफेद आफत, J&K से Himachal तक जनजीवन अस्त-व्यस्त
Jaipur Accident: केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर, धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, अब CRPF कमांडो देंगे पहरा
बिहार
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
ज्योति सिंह से विवाद के बीच पहली बार सामने आए पवन सिंह हुए भावुक, कहा- मर्द का दर्द नहीं दिखता
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
साउथ सिनेमा
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, दुनियाभर में 400 करोड़ किए क्रॉस, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई, ओरिजनल फिल्म को भी चुटकियों में पछाड़ दिया
जनरल नॉलेज
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
हाईवे पर लगे बोर्ड हमेशा क्यों होते हैं हरे रंग के, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
शिक्षा
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
पश्चिम बंगाल के 8 राज्य विश्वविद्यालयों को मिलेंगे स्थायी कुलपति, खत्म हुआ इंतजार इतने साल का इंतजार
लाइफस्टाइल
Political Journey Of Rahul Gandhi: बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
बचपन में कैसे दिखते थे राहुल गांधी? देख लें ये 10 तस्वीरें
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget