राजस्थान: 'सरकार में न काम करने की सोच, न क्षमता', LPG सिलेंडर ट्रक हादसे पर भड़के सचिन पायलट

राजस्थान के दूदू इलाके में गैस सिलेंडरों से भरे खड़े ट्रक और केमिकल टैंकर के बीच हुई भयंकर दुर्घटना के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में बार-बार इस तरह के हादसे होना प्रशासन और सरकार की लापरवाही को दिखाता है.

‘लापरवाही से बढ़ रहे हादसे, सरकार का ध्यान नहीं’

सचिन पायलट ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा बड़ा हादसा हुआ हो. उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले जबलपुर के पास बाघरोड़ा में भी एक टैंकर विस्फोट की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने उन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया.

पायलट ने कहा, “बार-बार हादसे हो रहे हैं. पहले बाघरोड़ा जबलपुर के पास एक टैंकर का विस्फोट हुआ. बहुत लोग उसमें जल कर मर गए थे. दोबारा इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं. तो मुझे लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यातायात है, मैनेजमेंट है, उसमें सरकार का ध्यान नहीं है.”

उन्होंने कहा कि “इस सरकार में या तो करने की क्षमता नहीं है या काम करने की सोच नहीं है. क्योंकि अस्पताल में आग लग रही है, दवाई पी कर बच्चे मर रहे हैं, सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, टैंकर में ब्लास्ट हो रहा है. तो यह पूरा जो प्रशासन के काम करने का तरीका है, इसको दोबारा हमें चिंतन करना चाहिए कि जनसेवा के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए आए हैं.”

‘बिहार में बदलाव की हवा चल रही है’

सचिन पायलट ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और गठबंधन को जमीन पर मजबूत समर्थन मिल रहा है.

उन्होंने कहा, “बिहार में तो पूरी जनता मन बना चुकी है. बदलाव निश्चित होगा. 20 साल से लोग ऊब चुके हैं. हमारा गठबंधन बहुत सक्रिय है. धरातल पर बहुत जन समर्थन है. यह बदलाव की खुशबू अब गांव-गांव में पहुंच चुकी है.” उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगा.

सचिन पायलट ने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है, 14 नवंबर को भारी बहुमत के साथ हमारे गठबंधन को जनता आशीर्वाद देगी. हम सीटों का बंटवारा जल्द घोषित करेंगे और सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे. यह पहला चुनाव होगा जहां जनता बदलाव और सकारात्मक विकल्प की तलाश में है और वह कामयाब होगी.