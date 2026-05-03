'मेरा फोकस चिड़िया की आंख पर निशाना साधने...', कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने फिर दे दिया संदेश

सीकर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट खाटूश्यामजी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान, मंदिर सेवक परिवार के नरेंद्र सिंह चौहान और मनन सिंह चौहान ने पायलट को बाबा का प्रतीक चिन्ह भेंट किया. इसके साथ ही दुपट्टा ओढ़ाकर बाबा श्याम का आशीर्वाद दिया. इस दौरान पायलट ने कहा कि उनका लक्ष्य राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है और वे पूरी तरह इसी पर केंद्रित हैं.

कांग्रेस नेता ने अपने फोकस की तुलना चिड़िया की आंख पर निशाना साधने से की. पायलट ने यह भी भरोसा जताया कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस पांच राज्यों में मजबूत प्रदर्शन करेगी और जनता का समर्थन पार्टी के साथ रहेगा.

चुनावों में कांग्रेस करेगी अच्छा प्रदर्शन- सचिन पायलट

मीडिया से बातचीत में राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने श्री श्याम मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की. पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में हुए चुनावों पर उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि मेरा फोकस चिड़िया की आंख पर निशाना साधने जैसा है. राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार लाना है. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा, उनका मानना है. महिला आरक्षण विधेयक पर पायलट ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की कड़ी आलोचना की.

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जनता के हाथ में हो चुनाव का फैसला- सचिन पायलट

सचिन पायलट ने इसे लोकतंत्र के लिए गलत बताते हुए कहा कि चुनाव के बीच पीएम टीवी पर आकर देश को संबोधित करते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं और बीच में आरक्षण बिल ला देते हैं- यह गलत है. चुनाव का फैसला जनता के हाथ में है. जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच मारपीट की घटना को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए. बीजेपी प्रदेश प्रभारी की टिप्पणियों पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता. इस अवसर पर पूर्व मंत्री महादेव सिंह, मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया, इंद्राज गुर्जर सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे.

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