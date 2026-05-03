हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'मेरा फोकस चिड़िया की आंख पर निशाना साधने...', कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने फिर दे दिया संदेश

'मेरा फोकस चिड़िया की आंख पर निशाना साधने...', कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने फिर दे दिया संदेश

Sikar News In Hindi: सीकर में सचिन पायलट ने खाटूश्यामजी में दर्शन कर राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने का लक्ष्य दोहराया. साथ ही चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया और बीजेपी की आलोचना की.

By : गोविंद बुटोलिया, सीकर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 03 May 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

सीकर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट खाटूश्यामजी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान, मंदिर सेवक परिवार के नरेंद्र सिंह चौहान और मनन सिंह चौहान ने पायलट को बाबा का प्रतीक चिन्ह भेंट किया. इसके साथ ही दुपट्टा ओढ़ाकर बाबा श्याम का आशीर्वाद दिया. इस दौरान पायलट ने कहा कि उनका लक्ष्य राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है और वे पूरी तरह इसी पर केंद्रित हैं.

कांग्रेस नेता ने अपने फोकस की तुलना चिड़िया की आंख पर निशाना साधने से की. पायलट ने यह भी भरोसा जताया कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस पांच राज्यों में मजबूत प्रदर्शन करेगी और जनता का समर्थन पार्टी के साथ रहेगा.

चुनावों में कांग्रेस करेगी अच्छा प्रदर्शन- सचिन पायलट

मीडिया से बातचीत में राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने श्री श्याम मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की. पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में हुए चुनावों पर उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि मेरा फोकस चिड़िया की आंख पर निशाना साधने जैसा है. राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार लाना है. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा, उनका मानना है. महिला आरक्षण विधेयक पर पायलट ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की कड़ी आलोचना की.

ये भी पढ़िए- Rajasthan: 'कोई मेरा पीछा कर रहा...', पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने पुलिस से की शिकायत

जनता के हाथ में हो चुनाव का फैसला- सचिन पायलट

सचिन पायलट ने इसे लोकतंत्र के लिए गलत बताते हुए कहा कि चुनाव के बीच पीएम टीवी पर आकर देश को संबोधित करते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं और बीच में आरक्षण बिल ला देते हैं- यह गलत है. चुनाव का फैसला जनता के हाथ में है. जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच मारपीट की घटना को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए. बीजेपी प्रदेश प्रभारी की टिप्पणियों पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता. इस अवसर पर पूर्व मंत्री महादेव सिंह, मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया, इंद्राज गुर्जर सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे.

ये भी पढ़िए- Rajasthan: कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से रेस्टोरेंट संचालकों को झटका, बढ़ सकते हैं खाने के रेट

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 03 May 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Sachin Pilot Sikar News Rajasthan News CONGRESS Khatu Shyamji Dham
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'मेरा फोकस चिड़िया की आंख पर निशाना साधने...', कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने फिर दे दिया संदेश
'मेरा फोकस चिड़िया की आंख पर निशाना साधने...', कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने फिर दे दिया संदेश
राजस्थान
Rajasthan: कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से रेस्टोरेंट संचालकों को झटका, बढ़ सकते हैं खाने के रेट
राजस्थान: कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से रेस्टोरेंट संचालकों को झटका, बढ़ सकते हैं खाने के रेट
राजस्थान
Rajasthan: 'कोई मेरा पीछा कर रहा...', पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने पुलिस से की शिकायत
राजस्थान: 'कोई मेरा पीछा कर रहा...', पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने पुलिस से की शिकायत
राजस्थान
Jodhpur News: पावटा अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नर्सिंग स्टूडेंट्स करते मिले इलाज, जांच के आदेश
जोधपुर: पावटा अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नर्सिंग स्टूडेंट्स करते मिले इलाज, जांच के आदेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा गिनती की मांग करें', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा...', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
बिहार
'जो गलती करेगा मारा जाएगा', बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की दो टूक
'जो गलती करेगा मारा जाएगा', बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की दो टूक
विश्व
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
विश्व
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने PAK के जरिए US भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
बिजनेस
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
हेल्थ
Rectal Cancer: रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget