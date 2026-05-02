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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से रेस्टोरेंट संचालकों को झटका, बढ़ सकते हैं खाने के रेट

Rajasthan: कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से रेस्टोरेंट संचालकों को झटका, बढ़ सकते हैं खाने के रेट

Commercial Gas Cylinder Price Hike: कामर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर अब जयपुर में साफ दिखने लगा है. रेस्टोरेंट संचालक 15 से 20 फीसदी तक खाने-पीने के सामान के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 02 May 2026 11:05 PM (IST)
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कामर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी का असर अब बाजार में साफ दिखने लगा है. पिंक सिटी जयपुर में रेस्टोरेंट, ढाबे और फूड स्टॉल संचालक खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ाने की तैयारी में जुट गए हैं. उनका कहना है कि बढ़ती लागत के बीच अब पुराने दाम पर काम करना मुश्किल हो गया है.

रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के मुताबिक, गैस सिलेंडर महंगा होने से उन्हें खाने के दाम 15 से 20 फीसदी तक बढ़ाने पड़ रहे हैं. उनका कहना है कि यह फैसला मजबूरी में लिया जा रहा है. लगातार बढ़ती लागत के कारण मुनाफा कम हो गया है और कई जगह नुकसान की स्थिति बन रही है.

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एक ढाबा संचालक ने बताया कि सब्जियों, तेल और अन्य कच्चे माल की कीमतें पहले ही बढ़ी हुई हैं. अब गैस के दाम बढ़ने से खर्च और बढ़ गया है. ऐसे में अगर दाम नहीं बढ़ाए गए तो कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा.

ग्राहकों में नाराजगी, बजट पर असर

दूसरी तरफ आम लोगों में इस बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी है. ग्राहकों का कहना है कि पहले ही महंगाई से जेब ढीली हो चुकी है, अब बाहर खाना भी महंगा हो जाएगा. इससे उनके रोजमर्रा के खर्च पर सीधा असर पड़ेगा.

लोगों का कहना है कि सरकार को इस तरह अचानक कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए थीं. रसोई गैस और खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी पर दोहरी मार पड़ रही है.

गैस एजेंसियों पर तुरंत लागू हुए नए रेट

इधर गैस एजेंसियों पर बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत लागू कर दिया गया है. कामर्शियल गैस सिलेंडर लेने आने वाले लोगों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है.

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इससे छोटे व्यापारियों और फूड स्टॉल संचालकों पर सीधा असर पड़ा है. स की कीमतों में बढ़ोतरी अब आम आदमी की थाली तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में खाने-पीने की चीजें और महंगी होने के संकेत मिल रहे हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 May 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
Commercial Gas Cylinder RAJASTHAN NEWS
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