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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: 'कोई मेरा पीछा कर रहा...', पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने पुलिस से की शिकायत

Rajasthan: 'कोई मेरा पीछा कर रहा...', पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने पुलिस से की शिकायत

Rajasthan News: पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने दावा किया कि उनकी रेकी की जा रही थी. उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है. वहीं महंगाई के लिए अंतरराष्ट्रीय हालात को जिम्मेदार ठहराया.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 02 May 2026 06:54 PM (IST)
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पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल एक बार फिर चर्चा में हैं. निजी जीवन को लेकर पहले से चल रहे विवादों के बीच अब उनकी रेकी किए जाने का मामला भी सामने आया है, जिससे सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई है. शनिवार (2 मई) को जोधपुर दौरे के दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में खुलकर बातचीत की और कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.

मानवेंद्र सिंह जसोल ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ अज्ञात लोग उनकी रेकी करते नजर आए थे. इस घटना के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी. उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है और मामले की जांच भी की जा रही है. जसोल ने कहा कि वह खुद भी अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी बरत रहे हैं. इस घटना के बाद उनके समर्थकों में भी चिंता देखी जा रही है.

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महंगाई पर अंतरराष्ट्रीय हालात को बताया जिम्मेदार

पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों पर बोलते हुए जसोल ने कहा कि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण हैं. उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के चलते एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है.

उन्होंने आरोप लगाया कि खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले जहाजों को अमेरिकी नौसेना द्वारा रोके जाने जैसी परिस्थितियों से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी दिया बयान

पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल पर भी जसोल ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन मजबूत नजर आ रहा है और कार्यकर्ताओं की मेहनत साफ दिखाई दे रही है.

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस बार-बार रो रही है. तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोप इस बात का संकेत हैं कि उन्हें अपने खिलाफ परिणाम आने की आशंका है. बार-बार ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाना दर्शाता है कि उन्हें भी परिणाम को लेकर संदेह है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है.

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जोधपुर दौरे के दौरान जसोल ने जहां अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्कता की बात कही, वहीं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी खुलकर बोले. फिलहाल, रेकी का मामला और निजी जीवन से जुड़े विवाद उन्हें लगातार खबरों में बनाए हुए हैं.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 02 May 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
Manvendra Singh Jasol Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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