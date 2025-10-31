हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअलवर मेले में मारपीट के दौरान युवक की हत्या, मेव समाज ने बताया मॉब लिंचिंग, कार्रवाई की मांग तेज

अलवर मेले में मारपीट के दौरान युवक की हत्या, मेव समाज ने बताया मॉब लिंचिंग, कार्रवाई की मांग तेज

Alwar News: अलवर के खेड़ली बहादुर गांव में मेले के दौरान मोमोज खाने के विवाद में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया. घटना के बाद मेव समाज ने धरना देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की.

By : मुबारिक खान | Updated at : 31 Oct 2025 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खेड़ली बहादुर गांव में मेला लग रहा है. मेले में मोमोज खाने के दौरान युवाओं में विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर दो गुटों में हाथापाई शुरू हो गई. इस दौरान बीच बचाव करने लगे एक युवक के सीने में बर्फ तोड़ने का सूआ घुस गया. जिससे उसकी मौत हो गई.

इस घटना के बाद मेव समाज इकट्ठा हो गया. मेव समाज ने घटना का विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया व आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल चल रही है. वही में समाज के लोगों ने कहा कि यह हत्या नहीं मोब लिंचिंग है.

 मोमोज खाने के दौरान दो गुटों में विवाद, युवक की मौत

खेड़ली बहादुर गांव में ट्रेड फेयर लगा हुआ है. रामबास गांव के युवा मेला देखने गए थे. मेले में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और फिर मेले के बाहर मोमोज खाने के दौरान युवाओं के दो गुटों में आपस में विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर कुछ युवाओं ने बशीर नाम के युवक के साथ मारपीट करने लगे. वहां मौजूद वकार दोस्त को बचाने के लिए बीच बचाव करते हुए बशीर को बचाने का प्रयास करने लगा.

इस दौरान हमलावर लोगों ने वकार के सीने में बर्फ तोड़ने के छुरे से हमला कर दिया. इस हमले में वकार गंभीर रूप से घायल हो गया. यह देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए. वहां मौजूद लोगों ने वकार को तुरंत गोविंदगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वकार के साथियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. साथ ही परिजनों को भी घटना की जानकारी दी.

पुलिस जांच में जुटी, इलाके में तनाव

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. परिजनों ने बताया कि वकार सेकंड ईयर का छात्र था और जालूकी स्थिति कॉलेज में पढ़ता था. बुधवार को वो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था और इस दौरान उसने परिजनों को भी कुछ नहीं बताया था.

गुरुवार को वकार के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया. मेव समाज के नेता व लोग अस्पताल परिसर में इकट्ठा हुए और लोगों ने अस्पताल में धरना देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

 मेव समाज का विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग तेज

मेव पंचायत के सदर शेर मोहम्मद ने बताया कि युवक के साथ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि वो मेव समाज से आता है. जिस गांव में यह घटना हुई. वहां पहले भी कई मामले हो चुके हैं. वो लोग आए दिन लोगों के साथ मारपीट करते हैं. मेव समाज के नेताओं ने कहा कि यह हत्या नहीं मोब लिंचिंग है. एक साथ 15 से ज्यादा लोगों ने युवक के साथ मारपीट की.

वहीं इस घटना में बशीर की हालत गंभीर बनी हुई है. उसका गोविंदगढ़ के अस्पताल में इलाज जारी है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मेव समाज के नेता व परिजनों से बातचीत करते हुए उनको शांत कराया और धरना समाप्त करवाया. मेव समाज के नेताओं ने कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी वो लोग चुप नहीं बैठेंगे.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. साथ ही उनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है. इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव के हालात हैं. घटनास्थल व उसके आसपास क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. मेव समाज के लोग आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग कर रही है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 31 Oct 2025 02:13 PM (IST)
Tags :
Alwar News Alwar Crime RAJASTHAN NEWS Alwar Fair Clash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
स्पोर्ट्स
IND W vs AUS W: ‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Bihar NDA Manisfesto: बिहार के लिए NDA का संकल्प पत्र जारी, विकसित Bihar के Agenda दिया गया
Sardar Patel 150 Anniversary: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य परेड, लोगों को दिलाई एकता की शपथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
स्पोर्ट्स
IND W vs AUS W: ‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और मैचिंग पैंट के साथ कातिल अदाएं, ऐश्वर्या राय की ये बॉस लेडी लुक की तस्वीरें नहीं देखी तो क्या देखा?
ब्लैक आउटफिट में बॉस लेडी बन छाईं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
ट्रेंडिंग
'हिंदू से ईसाई बन जाएंगी मेरी पत्नी...'अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर काटा हंगामा
'हिंदू से ईसाई बन जाएंगी मेरी पत्नी...'अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर काटा हंगामा
हेल्थ
What Happens to Old Kidney after Transplant: किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पुरानी किडनी का क्या करते हैं डॉक्टर? होश उड़ा देगी यह हकीकत
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पुरानी किडनी का क्या करते हैं डॉक्टर? होश उड़ा देगी यह हकीकत
यूटिलिटी
ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में हो न जाए फ्रॉड, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में हो न जाए फ्रॉड, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget