अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खेड़ली बहादुर गांव में मेला लग रहा है. मेले में मोमोज खाने के दौरान युवाओं में विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर दो गुटों में हाथापाई शुरू हो गई. इस दौरान बीच बचाव करने लगे एक युवक के सीने में बर्फ तोड़ने का सूआ घुस गया. जिससे उसकी मौत हो गई.

इस घटना के बाद मेव समाज इकट्ठा हो गया. मेव समाज ने घटना का विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया व आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल चल रही है. वही में समाज के लोगों ने कहा कि यह हत्या नहीं मोब लिंचिंग है.

मोमोज खाने के दौरान दो गुटों में विवाद, युवक की मौत

खेड़ली बहादुर गांव में ट्रेड फेयर लगा हुआ है. रामबास गांव के युवा मेला देखने गए थे. मेले में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और फिर मेले के बाहर मोमोज खाने के दौरान युवाओं के दो गुटों में आपस में विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर कुछ युवाओं ने बशीर नाम के युवक के साथ मारपीट करने लगे. वहां मौजूद वकार दोस्त को बचाने के लिए बीच बचाव करते हुए बशीर को बचाने का प्रयास करने लगा.

इस दौरान हमलावर लोगों ने वकार के सीने में बर्फ तोड़ने के छुरे से हमला कर दिया. इस हमले में वकार गंभीर रूप से घायल हो गया. यह देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए. वहां मौजूद लोगों ने वकार को तुरंत गोविंदगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वकार के साथियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. साथ ही परिजनों को भी घटना की जानकारी दी.

पुलिस जांच में जुटी, इलाके में तनाव

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. परिजनों ने बताया कि वकार सेकंड ईयर का छात्र था और जालूकी स्थिति कॉलेज में पढ़ता था. बुधवार को वो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था और इस दौरान उसने परिजनों को भी कुछ नहीं बताया था.

गुरुवार को वकार के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया. मेव समाज के नेता व लोग अस्पताल परिसर में इकट्ठा हुए और लोगों ने अस्पताल में धरना देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

मेव समाज का विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग तेज

मेव पंचायत के सदर शेर मोहम्मद ने बताया कि युवक के साथ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि वो मेव समाज से आता है. जिस गांव में यह घटना हुई. वहां पहले भी कई मामले हो चुके हैं. वो लोग आए दिन लोगों के साथ मारपीट करते हैं. मेव समाज के नेताओं ने कहा कि यह हत्या नहीं मोब लिंचिंग है. एक साथ 15 से ज्यादा लोगों ने युवक के साथ मारपीट की.

वहीं इस घटना में बशीर की हालत गंभीर बनी हुई है. उसका गोविंदगढ़ के अस्पताल में इलाज जारी है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मेव समाज के नेता व परिजनों से बातचीत करते हुए उनको शांत कराया और धरना समाप्त करवाया. मेव समाज के नेताओं ने कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी वो लोग चुप नहीं बैठेंगे.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. साथ ही उनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है. इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव के हालात हैं. घटनास्थल व उसके आसपास क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. मेव समाज के लोग आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग कर रही है.