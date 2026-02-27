Ajmer News: PM मोदी का अजमेर दौरा, पुलिस ने जारी की सख्त ट्रैफिक एडवाइजरी, इन रास्तों पर रहेगा पहरा
Ajmer Traffic Advisory: PM मोदी के 28 फरवरी को अजमेर दौरे को लेकर प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था और मुख्य मार्गों पर विशेष यातायात प्रबंधन लागू रहेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 फरवरी (कल) को प्रस्तावित अजमेर दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए अजमेर जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत 'ट्रैफिक एडवाइजरी' जारी की है. एआई समिट (AI Summit) में हुए हालिया हंगामे को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं.
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, कल सुबह 6 बजे से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की समाप्ति तक शहर के मुख्य मार्गों पर विशेष व्यवस्था लागू रहेगी. इस दौरान जयपुर रोड, नसीराबाद रोड, पुष्कर रोड, केसरगंज सर्किल, फॉयसागर रोड और आदर्श नगर क्षेत्रों में सामान्य यातायात प्रतिबंधित या डायवर्ट रहेगा.
प्रमुख डायवर्जन और वैकल्पिक मार्ग
प्रशासन ने सुचारू आवागमन के लिए निम्नलिखित रूट चार्ट तैयार किया है:
- जयपुर से आने वाले भारी वाहन: इन्हें ब्यावर बायपास से होते हुए नसीराबाद की ओर भेजा जाएगा.
- पुष्कर जाने वाले मार्ग: वाहनों को रेलवे स्टेशन रोड और इनकम टैक्स सर्किल के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा.
- नसीराबाद से शहर में प्रवेश: इन वाहनों को क्रिश्चियनगंज बायपास का उपयोग करना होगा.
- केसरगंज से फॉयसागर मार्ग: इस ट्रैफिक को वैशाली नगर–रामनगर लिंक रोड की ओर निकाला जाएगा.
आपातकालीन सेवाओं को छूट, आमजन को सलाह
शहर के भीतर एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और स्कूल बसों जैसी अनिवार्य सेवाओं को आवाजाही में छूट दी गई है. हालांकि, आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे डायवर्जन के कारण होने वाली संभावित देरी से बचने के लिए निर्धारित समय से काफी पहले घर से निकलें.
सख्त पार्किंग नियम और सुरक्षा व्यवस्था
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम स्थल के पास निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों के अलावा शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों के किनारे पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जिला पुलिस अधीक्षक की अपील
जिला पुलिस अधीक्षक ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए लोग एडवाइजरी का पालन करें. प्रशासन स्थानीय मीडिया और सूचना केंद्रों के माध्यम से पल-पल के अपडेट जारी करता रहेगा.
