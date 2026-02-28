हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां का निधन, गांव कठूवास में होगा अंतिम संस्कार

Rajasthan News in Hindi: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां का अंतिम संस्कार उनके गांव कठूवास में होगा. उनकी मां ने 80 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली है, उनके निधन पर सीएम ने भी दुख प्रकट किया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 28 Feb 2026 07:31 AM (IST)
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली की माता का निधन हो गया. बाथरूम में फिसलने के चलते उन्हें गंभीर चोटें आईं थीं. जिसके चलते आनन फानन में उन्हें जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर हालत की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया. इस बीच इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. 

टीकाराम जूली की मां का अंतिम संस्कार उनके गांव कठूवास में होगा. उनकी मां ने 80 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली है. नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मां की तस्वीर शेयर कर जानकारी दी. इस दौरान राजनीतिक नेताओं ने भी दुख जताया है. वहीं सीएम भजन लाल शर्मा ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. 

सीएम भजन लाल शर्मा ने जताया दुख

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टीकाराम जूली की मां के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माता के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. 

उन्होंने आगे लिखा कि मां का जाना जीवन की अपूरणीय क्षति है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह अगाध दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने व्यक्त की संवेदना

भजन लाल सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने लिखा कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माता के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है.

उन्होंने टीकाराम जूली से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और इस कठिन समय में ईश्वर से उन्हें एवं उनके समस्त परिवार को संबल और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें.

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 28 Feb 2026 07:31 AM (IST)
BJP Tika Ram Jully CONGRESS BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
