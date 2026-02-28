राजस्थान: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां का निधन, गांव कठूवास में होगा अंतिम संस्कार
Rajasthan News in Hindi: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां का अंतिम संस्कार उनके गांव कठूवास में होगा. उनकी मां ने 80 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली है, उनके निधन पर सीएम ने भी दुख प्रकट किया है.
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली की माता का निधन हो गया. बाथरूम में फिसलने के चलते उन्हें गंभीर चोटें आईं थीं. जिसके चलते आनन फानन में उन्हें जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर हालत की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया. इस बीच इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.
टीकाराम जूली की मां का अंतिम संस्कार उनके गांव कठूवास में होगा. उनकी मां ने 80 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली है. नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मां की तस्वीर शेयर कर जानकारी दी. इस दौरान राजनीतिक नेताओं ने भी दुख जताया है. वहीं सीएम भजन लाल शर्मा ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
माँ— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) February 27, 2026
ॐ शांति 🙏 pic.twitter.com/U7DstxDCRt
सीएम भजन लाल शर्मा ने जताया दुख
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टीकाराम जूली की मां के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माता के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है.
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @TikaRamJullyINC जी की पूजनीय माता जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) February 27, 2026
माँ का जाना जीवन की अपूरणीय क्षति है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह अगाध दुख सहन करने की शक्ति…
उन्होंने आगे लिखा कि मां का जाना जीवन की अपूरणीय क्षति है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह अगाध दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने व्यक्त की संवेदना
भजन लाल सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने लिखा कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माता के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है.
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @TikaRamJullyINC जी की पूज्य माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है।— Col Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) February 27, 2026
उनसे भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त कीं और इस कठिन समय में ईश्वर से उन्हें एवं उनके समस्त परिवार को संबल और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। ईश्वर… pic.twitter.com/MDQpzapRBa
उन्होंने टीकाराम जूली से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और इस कठिन समय में ईश्वर से उन्हें एवं उनके समस्त परिवार को संबल और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें.
