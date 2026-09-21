राहुल गांधी के कार्यक्रम पर भड़के अनुराग ठाकुर, बोले- 'कांग्रेस के संस्कार...'

राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर जयपुर पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होने के साथ-साथ अब उसके संस्कार भी सामने आ रहे हैं. अनुराग ठाकुर ने बुजुर्ग महिलाओं को लेकर की गई कथित टिप्पणियों से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महिला आरक्षण के मुद्दे तक कांग्रेस पर कई सवाल उठाए.

अनुराग ठाकुर ने कहा, "मैं इतना ही कहूंगा कि हमें पहले लगता था कि कांग्रेस का केवल प्रदर्शन खराब जा रहा है. अब तो उनके संस्कार भी पता चल रहे हैं कि कांग्रेस का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए बुजुर्ग मां पर भी टिप्पणी की जाती है. एक ओर प्रधानमंत्री उनकी मां को कुर्सी देने और उनका ध्यान रखने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी के मंच पर एक बुजुर्ग महिला और एक मां पर जिस तरह का तंज और टिप्पणी कसी जाती है, वह कांग्रेस के संस्कारों को दिखाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है."

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी किया जिक्र

बीजेपी सांसद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हुए कहा, "देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनीं, तब कांग्रेस के नेताओं की टिप्पणियां देखिए. एक आदिवासी महिला और देश की राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की क्या सोच थी, यह उनकी टिप्पणियों से स्पष्ट हुआ."

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's 'Chhatron Ki Goonj' event, BJP MP Anurag Thakur says, "We used to think that the Congress party's performance was merely poor, but now their lack of decency is also becoming apparent—showing just how low the party has… pic.twitter.com/20DSmO1yB1 — ANI (@ANI) September 21, 2026

महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर सवाल

महिला आरक्षण के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा, "अब जब महिला आरक्षण बिल की बात होती है तो डीलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण को लागू करने के मुद्दे पर भी कांग्रेस आगे नहीं आती है. कांग्रेस नहीं चाहती कि इस देश की महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिले. इसलिए कांग्रेस इस बिल का समर्थन भी नहीं कर रही है और इससे भाग रही है."

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राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम इंदौर में भी आयोजित हुआ था. इसी कार्यक्रम को लेकर जयपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी के मंच से जुड़े बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.