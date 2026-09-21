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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराहुल गांधी के कार्यक्रम पर भड़के अनुराग ठाकुर, बोले- 'कांग्रेस के संस्कार...'

राहुल गांधी के कार्यक्रम पर भड़के अनुराग ठाकुर, बोले- 'कांग्रेस के संस्कार...'

अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और महिलाओं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व महिला आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 21 Sep 2026 10:01 AM (IST)
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राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर जयपुर पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होने के साथ-साथ अब उसके संस्कार भी सामने आ रहे हैं. अनुराग ठाकुर ने बुजुर्ग महिलाओं को लेकर की गई कथित टिप्पणियों से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महिला आरक्षण के मुद्दे तक कांग्रेस पर कई सवाल उठाए.

अनुराग ठाकुर ने कहा, "मैं इतना ही कहूंगा कि हमें पहले लगता था कि कांग्रेस का केवल प्रदर्शन खराब जा रहा है. अब तो उनके संस्कार भी पता चल रहे हैं कि कांग्रेस का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए बुजुर्ग मां पर भी टिप्पणी की जाती है. एक ओर प्रधानमंत्री उनकी मां को कुर्सी देने और उनका ध्यान रखने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी के मंच पर एक बुजुर्ग महिला और एक मां पर जिस तरह का तंज और टिप्पणी कसी जाती है, वह कांग्रेस के संस्कारों को दिखाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है."

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी किया जिक्र

बीजेपी सांसद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हुए कहा, "देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनीं, तब कांग्रेस के नेताओं की टिप्पणियां देखिए. एक आदिवासी महिला और देश की राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की क्या सोच थी, यह उनकी टिप्पणियों से स्पष्ट हुआ."

महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर सवाल

महिला आरक्षण के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा, "अब जब महिला आरक्षण बिल की बात होती है तो डीलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण को लागू करने के मुद्दे पर भी कांग्रेस आगे नहीं आती है. कांग्रेस नहीं चाहती कि इस देश की महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिले. इसलिए कांग्रेस इस बिल का समर्थन भी नहीं कर रही है और इससे भाग रही है."

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राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम इंदौर में भी आयोजित हुआ था. इसी कार्यक्रम को लेकर जयपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी के मंच से जुड़े बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 21 Sep 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Anurag Thakur RAHUL GANDHI RAJASTHAN NEWS
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