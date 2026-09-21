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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: 5 शहरों के मेयर का चुनाव आज, 268 निकायों के अध्यक्ष पर भी फैसला

राजस्थान: 5 शहरों के मेयर का चुनाव आज, 268 निकायों के अध्यक्ष पर भी फैसला

राजस्थान के पांच शहरों में मेयर समेत कुल 273 नगर निकायों में प्रमखों का चुनाव आज होगा है. इसके लिए मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगा. शाम तक मतगणना पूरी होगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 21 Sep 2026 08:48 AM (IST)
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राजस्थान में आज (सोमवार, 21 सितंबर) को पांच नगर निगमों के मेयर का चुनाव होना है. साथ ही, 268 नगर निकायों के अध्यक्षों के नाम पर भी फैसला होगा. इसके लिए सुबह 10.00 बजे से वोटिंग शुरू होगी. चार घंटे तक मतदान चलेगा और दोपहर 2.00 बजे तक संपन्न कराया जाएगा. इसके बाद वोटों की गिनती होगी और शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. 

इसके अलावा, राजधानी जयपुर के साथ ही जोधपुर और कोटा शहरों के मेयर का चुनाव 25 सितंबर को होगा. बताया जा रहा है कि ज्यादातर निकायों में सत्ता की चाभी निर्दलीय पार्षदों के हाथ है.

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अशोक गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप

राजस्थान में आज होने वाले नगर निकायों के प्रमुखों के चुनाव की वोटिंग से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीर आरोप लगाए हैं. अशोक गहलोत में सोशल मीडिया पर लिखा है- बीजेपी अब लोकतंत्र की हत्या में सिर्फ राजस्थान पुलिस को ही नहीं, हरियाणा पुलिस को भी शामिल कर चुकी है. हनुमानगढ़ में निर्दलीय विधायक की गिरफ्तारी, प्रदेश भर में कई कांग्रेस पार्षदों को पुलिस-एसीबी के नोटिस और धमकियां, यह सब कम नहीं था कि अब तिजारा के कांग्रेस पार्षदों को, जो कल वोट डालने आ रहे थे, हरियाणा के पंचकुला में रोक लिया गया, और पूर्व विधायक श्री संदीप यादव को गुड़गांव में बिना किसी कारण हिरासत में ले लिया गया.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पार्षदों के फोटो पहले से ही हरियाणा पुलिस के पास मौजूद थे, और चेहरे देख-देखकर उन्हें बाकी कार्यकर्ताओं से अलग किया जा रहा था. यह कोई सामान्य चेकिंग नहीं, बल्कि पूरी तरह सुनियोजित और टारगेटेड कार्रवाई थी. 

ऐसा जानकारी में आया है कि यह सारी कार्रवाई राजस्थान के मुख्यमंत्री के कहने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा करवाई जा रही है. अगर ऐसा नहीं है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने आ रहे इन पार्षदों को स्वयं की इच्छा अनुसार आने देना सुनिश्चित करें. राज्य निर्वाचन आयोग भी इसके लिए आवश्यक कदम उठाए. हरियाणा के मुख्यमंत्री का दूसरे राज्य की चुनाव प्रक्रिया में इस तरह बाधा डालना दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 21 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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RAJASTHAN NEWS
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