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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में खरगे के खिलाफ प्रदर्शन, BJYM अध्यक्ष ने खींचा पुलिस का कॉलर

जयपुर में खरगे के खिलाफ प्रदर्शन, BJYM अध्यक्ष ने खींचा पुलिस का कॉलर

कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया. इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा आपा खो बैठे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 27 Oct 2026 08:03 AM (IST)
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कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ सोमवार को जयपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

शंकर गोरा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने जा हे थे. पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में उसे पार करने की कोशिश की थी. इसी दौरान BYJM अध्यक्ष  शंकर ने ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी की वर्दी का गिरेबान पकड़ लिया.

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आपा खो बैठे BYJM अध्यक्ष

दरअसल, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने चोमू पुलिया के पास सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया. इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा और उनके कुछ साथी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगे.

दूसरी तरफ मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा आपा खो बैठे और उन्होंने सत्ता का नशा दिखाते हुए बैरिकेडिंग पर बैठे हुए ही एक पुलिसकर्मी की वर्दी पर हाथ डाल दिया. उन्होंने पुलिसकर्मी के कॉलर को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की.

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा के साथ मौजूद एक अन्य कार्यकर्ता ने दूसरे पुलिसकर्मी के हाथ में पड़ा हुआ वायरलेस सेट छीनने की कोशिश की. हालांकि, उनकी यह कोशिश नाकाम रही. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हल्की लाठीचार्ज भी करना पड़ा ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके. 

मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट

बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुड़दंग यही नहीं रुका. इसी कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का पुतला जलाने के दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट भी की. इन दोनों ही घटनाओं के वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. लोग इन वीडियो को देखकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 Oct 2026 08:03 AM (IST)
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