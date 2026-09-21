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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर: टोल टैक्स न देने पर विवाद, 12 गाड़ियों से आए बदमाशों ने की गोलीबारी

अजमेर: टोल टैक्स न देने पर विवाद, 12 गाड़ियों से आए बदमाशों ने की गोलीबारी

अजमेर पुलिस को टोलकर्मियों ने बताया कि करीब 12 गाड़ियों में सवार लोगों ने टोल कार्यालय की ओर गोलीबारी की थी. कर्मचारियों ने बचाव में ऊपर से पत्थर फेंके. आसपास के दुकानदारों ने टोलकर्मियों की मदद की.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 21 Sep 2026 07:02 AM (IST)
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राजस्थान के अजमेर जिले में नेशनल हाईवे स्थित खेड़ी टोल प्लाजा पर रविवार (20 सितंबर) की शाम टोल टैक्स को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद 10-12 गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने कथित तौर पर टोल प्लाजा पर हंगामा कर दिया और कर्मचारियों से मारपीट की. इतना ही नहीं, मौके पर गोलीबारी भी की गई है. 

अजमेर पुलिस के मुताबिक, किशनगढ़ की ओर से करीब 10-12 बिना नंबर की गाड़ियां खेड़ी टोल प्लाजा पहुंची थीं. इनमें से एक वाहन चालक बिना टोल शुल्क चुकाए बैरियर तोड़कर फरार हो गया. उसके पीछे आ रही दूसरी गाड़ी को टोलकर्मियों ने रोक लिया और उसकी चाबी निकाल ली. इस दौरान वाहन चालक मौके से भाग निकला, जबकि वाहन में सवार एक अन्य व्यक्ति को पकड़कर टोल कार्यालय ले जाया गया.

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टोलकर्मियों को कुचलने की कोशिश

पुलिस ने बताया कि इसके बाद 8-9 अन्य वाहनों में सवार लोग वहां पहुंचे और टोलकर्मियों से मारपीट करने लगे. आरोप है कि उन्होंने वाहनों को तेज गति से टोल प्लाजा के आसपास दौड़ाया और कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की. जान बचाने के लिए कर्मचारी टोल कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर चले गए. 

दुकानदारों ने की टोलकर्मियों की मदद

पुलिस के अनुसार, टोल कर्मियों का आरोप है कि गाड़ियों में सवार लोगों ने टोल कार्यालय की ओर गोलीबारी भी की. कर्मचारियों ने बचाव में ऊपर से पत्थर फेंके. आसपास के दुकानदार भी मौके पर पहुंचे और टोलकर्मियों की मदद की. घटना के बाद आरोपी मौके से भागने लगे लेकिन पुलिस ने पीछा कर 6 वाहनों को जब्त किया और 6 लोगों को पकड़ लिया.

घटना की सूचना पर सरवाड़, नसीराबाद, श्रीनगर, भिनाय और सराना थाना क्षेत्रों से पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला और केकड़ी के पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 21 Sep 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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